Guerre en Ukraine: en attendant de vendre Chelsea, Abramovich négocierait pour acheter un club en Turquie

Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea criblé de sanctions pour sa proximité avec Vladimir Poutine, négocierait pour s’offrir un nouveau club en Turquie: Göztepe, selon le journal Fanatik.

Un nouveau club pour Roman Abramovich? Selon le journal turc Fanatik, l’homme d’affaires russe et ses représentants ont entamé des négociations pour racheter le club turc de Göztepe, actuellement 18e de la Süper Lig (D1 turque). Mehmet Sepil, le président et actionnaire majoritaire du club a récemment annoncé sa démission tout en conservant ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Le temps de trouver un repreneur. Et celui-ci pourrait donc être Abramovich, milliardaire et propriétaire de Chelsea depuis 2003.

Selon Fanatik, Abramovich et Sepil ont été mis en relation par un homme d’affaire turcs. Les deux hommes devraient prochainement se rencontrer physiquement pour évoquer cette reprise du club basé à Izmir où évolue notamment l’ancien Toulousain, François Moubandje.

Roman Abramovich fait partie des nombreux oligarques russes visés par des sanctions de l’Union européenne et le gouvernement britannique pour sa proximité avec Vladimir Poutine, président russe qui a déclenché la guerre en Ukraine le 24 février dernier.

La vente de Chelsea pas encore actée

Il avait mis en vente Chelsea avant l’annonce de ces mesures très strictes, comme le gel de ses actifs. Cela impacte lourdement les Blues, qui disposent désormais d’une licence spéciale leur interdisant de vendre des billets, des produits dérivés, de signer de nouveaux contrats et de dépasser un budget limité pour leurs déplacements. Selon la presse anglaise, la course au rachat du club s’intensifie et une short-list de prétendants devrait prochainement être diffusée.

Mi-mars, Abramovich a été aperçu à Tel-Aviv en escale vers la Turquie, où la presse anglaise le suspecte de s’être rendu pour cacher ses très chers yachts, où ceux-ci seraient protégés d’une saisie par l’Europe. Son lien avec la Turquie pourrait désormais se renforcer avec cet investissement dans le football.