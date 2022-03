Premier League: où en est la course au rachat de Chelsea?

Trois semaines après l’annonce de la mise en vente de Chelsea par Roman Abramovich, la course au rachat des Blues s’intensifie. Comme le rapporte la presse anglaise, une shortlist des offres les mieux placées va bientôt être communiquée.

Un peu plus de trois semaines après l’annonce fracassante de Roman Abramovich, Chelsea cherche encore son repreneur. Début mars, l’oligarque russe, en pleine tempête à cause de ses liens avec Vladimir Poutine, a été contraint de mettre en vente le club londonien. Le suspense autour du nom du futur boss des Blues reste pour l’instant entier, même si Sky Sports rapporte ce mercredi que la communication d’une shortlist est "imminente".

La famille Ricketts fait partie des favoris à la succession d’Abramovich. Mais les propriétaires des Chicago Cubs, franchise de MLB (baseball) se sont retrouvés au cœur d’une vive polémique ces derniers jours. En 2019, le site d’information américain Splinter News avait dévoilé des mails de Joe Ricketts (80 ans) datant de 2009, dans lesquels le patron des Cubs relayait des théories du complot et des messages racistes. "Les musulmans sont naturellement mon (notre) ennemi en raison de leur profond antagonisme et de leurs préjugés contre les non-musulmans", avait-il notamment écrit.

La famille Ricketts va rencontrer les clubs de supporters

La famille Ricketts doit donc faire face à une importante défiance de la part des supporters de Chelsea. "En tant que responsable du Chelsea Chicago Supporters Club et représentant à l'étranger du Chelsea Fans' Forum, j'ai eu la chance d'entendre ce que les supporters de Chicago et du monde entier ont dit au sujet de l'offre de la famille Ricketts pour Chelsea", a par exemple expliqué Brian Wolff, un représentant des fans de Blues. "Je peux vous dire que la grande majorité de l'opinion est un dédain universel." Selon Sky Sports, la famille Riketts a pris la décision de rencontrer les différents clubs de supporters dans une opération séduction qui a pour but de calmer un peu la grogne.

L'offre de Nick Candy "considérablement" augmentée

Les médias anglais rapportent également que Nick Candy, un promoteur immobilier britannique s’étant associé à Hana Financial Group et C&P Sports Group, a révélé qu'il avait "considérablement augmenté" son offre initiale de 2 milliards de livres sterling après avoir reçu le soutien d'une société sud-coréenne.

Une shortlist bientôt communiquée

Le groupe Raine, la banque américaine chargée de la vente du club, va désormais se réunir pour créer une shortlist des offres les mieux placées pour reprendre Chelsea. À en croire Sky Sports, la propriété du club "changera de mains dans un mois".

Mardi, le Guardian affirmait que le groupe Raine pourrait être en mesure de présenter le dossier choisi au gouvernement britannique d'ici la fin de semaine, si le processus se déroule sans accroc d'ici là. Depuis la date butoir de vendredi dernier, les candidats sont dans l'attente d'une décision de la banque.