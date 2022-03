Chelsea: grosse polémique sur l'un des candidats au rachat à cause de propos anti-musulmans

Sous pression en raison de ses liens avec Vladimir Poutine, Roman Abramovich s'est résolu à mettre Chelsea en vente après l'invasion russe de l'Ukraine. La famille Ricketts, propriétaire des Chicago Cubs en MLB, fait partie des candidats au rachat. Mais elle se retrouve en pleine polémique.

Chelsea continue d’avancer dans le flou. Opposé ce mercredi au Losc en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h, RMC Sport), le club londonien ne connaît toujours pas l’identité de son futur propriétaire. Depuis l’annonce de la mise en vente le 2 mars par Roman Abramovich, contraint de céder sa place en raison de ses liens supposés avec Vladimir Poutine et des sanctions prises à son encontre par le gouvernement britannique, plusieurs repreneurs potentiels se sont manifestés.

Un consortium conduit par l'homme d'affaires américain Todd Boehly et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss a notamment formulé une offre via une banque d’affaire. Un autre milliardaire américain, Josh Harris, qui co-détient déjà Crystal Palace, a lui aussi exprimé son intérêt. Même chose pour le Turc Muhsin Bayrak, un magnat de la construction, de l'énergie et des technologies. Ce mercredi, c’est la famille Ricketts, propriétaire des Chicago Cubs, équipe américaine de baseball, qui a fait savoir qu’elle comptait déposer une offre pour racheter Chelsea. Elle s'est associée à Ken Griffin, un multimilliardaire américain spécialisé dans les fonds d’investissement.

Théories du complot et propos racistes

"En tant qu'exploitants de longue date d'une équipe sportive professionnelle emblématique, la famille Ricketts et ses partenaires comprennent l'importance d'investir pour réussir sur le terrain, tout en respectant les traditions du club, des supporters et de la communauté", ont-ils fait savoir dans un communiqué. Problème : les supporters des Blues ont aussitôt fait ressurgir des documents compromettants au sujet de Joe Ricketts (80 ans), le patron des Chicago Cubs.

En 2019, le site d’information américain Splinter News avait dévoilé des mails signés par l’homme d’affaires datant de 2009 dans lesquels il relayait des théories du complot et des messages racistes. "Les musulmans sont naturellement mon (notre) ennemi en raison de leur profond antagonisme et de leurs préjugés contre les non-musulmans", avait-il notamment écrit dans un échange de courriels révélé par Splinter News. Comme le rapporte le Daily Mail, ces mails ont refait surface ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

"La famille Ricketts ne doit pas être autorisée à reprendre Chelsea", a par exemple commenté un fan des Blues sur Twitter. "Je ne veux surtout pas que la famille Ricketts achète Chelsea", a réagi un autre. En 2019, Joe Ricketts s’était publiquement excusé pour ses propos : "Je regrette profondément et m'excuse pour certains des échanges que j'ai eus dans mes e-mails. Parfois, je recevais des courriels que j'aurais dû condamner. D'autres fois, j'ai dit des choses qui ne reflètent pas mes valeurs."