Chelsea: Terry de retour chez les Blues pour travailler avec les jeunes

Le club londonien a annoncé ce mercredi le retour de son capitaine emblématique John Terry. L'ancien défenseur central va travailler avec les jeunes du club dans un le cadre d'un programme de développement.

Il est de retour. Trois ans et demi après sa retraite, John Terry s'apprête à retrouver les Blues. Mais cette fois pas en tant que joueur, bien entendu. L'ancien capitaine emblématique du club londonien s'apprête à rejoindre le centre d'entraînement de Cobham pour travailler avec les jeunes de Chelsea, comme le révèle un communiqué publié ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Terry nouveau mentor auprès des jeunes Blues de l'Academy

"Captain John" va rejoindre un programme de développement des talents au sein de l'Academy, où il tâchera de mettre à profit son expérience acquise au cours de ses 20 années de carrière en tant que joueur, mais aussi de ce qu'il a retiré de son aventure en tant qu'adjoint à Aston Villa (2018-2021).

Il va occuper un poste de superviseur et de mentor à temps partiel, faisant la passerelle entre les entraîneurs du centre de formation, les joueurs mais aussi les parents. Ses fonctions doivent également lui permettre, comme l'explique le communiqué, "de développer ses propres compétences d'entraîneur".

"Je suis ravi de vous annoncer que je suis de retour à la maison et que je vais occuper un rôle de consultant au sein de l'Academy de Chelsea", a-t-il posté sur ses réseaux sociaux peu après l'annonce.

Après avoir rejoint le centre de formation des Blues à l'âge de 14 ans, John Terry a fait 717 apparitions - dont 500 en tant que capitaine - sous le maillot de Chelsea entre 1998 et 2017, soit le troisième plus haut total du club. Il a remporté 17 trophées au cours de cette période, dont cinq titres de Premier League et la Ligue des champions.