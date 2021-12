Chelsea: Kanté encore blessé, Tuchel pousse un gros coup de gueule

Lors de sa victoire à Aston Villa (3-1), Chelsea a perdu sur blessures N’Golo Kanté et Thiago Silva, ce qui a suscité la colère de Thomas Tuchel, le coach des Blues, exaspéré par le rythme des matchs et les décisions des instances britanniques.

Le match de Chelsea à Aston Villa était une illustration parfaite du rythme effréné de la Premier League. Les Blues ont perdu sur blessure Thiago Silva et N’Golo Kanté, touché au genou, victime d’une rechute. Dans le même temps, Callum Hudson-Odoi et Romelu Lukaku, à peine revenus du Covid, ont respectivement joué 90 et 45 minutes.

Après le match, Thomas Tuchel a donc eu du mal à se contenir et a lâché au micro de Sky Sports tout le mal qu’il pensait de la gestion actuelle de la Premier League. "Nous avons laissé Callum Hudson-Odoi jouer 90 minutes parce qu’on avait besoin de remplacer d’autres joueurs. Qui décide de ça ? Peut-être que nous faisons une grave erreur en faisant jouer nos joueurs qui reviennent du Covid. Ils nous font jouer et on joue. Nous devons jouer encore deux matchs de coupe. On joue contre des équipes avec des matchs reportés, qui ont eu une semaine pour préparer ce match. Ça ne peut pas aller."

"Des gens dans des bureaux prennent ces décisions"

Le coach allemand est aussi revenu sur les règlements qui ne sont pas les mêmes en Angleterre et dans le reste des championnats européens. "Il n’y a pas assez de changements pour nous. Les cinq changements ont été inventés à cause du Covid. Toute l’Europe a cinq changements. Toute l’Europe a une trêve hivernale mais nous continuons de jouer et faisons reposer ça sur les épaules des joueurs. Ils nous font jouer tout le temps même quand on a le Covid. Nous avons de nouveaux blessés et ça ne va pas s’arrêter. Ça ne peut pas. Des gens dans des bureaux prennent ces décisions. C’est comme ça."

"Je suis très inquiet"

Si Romelu Lukaku a été impressionnant pour son retour, avec un but et un pénalty provoqué, Tuchel a surtout souligné que le faire reprendre aussi rapidement n’était pas normal. "Il n’est pas prêt pour ça, même s’il le veut. On a tous été au lit pendant 10 jours avec une grippe. Moi, je ne jouais pas un match à Villa Park deux jours plus tard. On ne sait pas ce qu’il se passe après ça. Personne ne sait. Il a changé le match aujourd’hui, je suis très impressionné par les gars, mais je suis aussi très inquiet."

"On aura la même discussion mercredi, a promis Tuchel. Personne ne nous a rien demandé. Si on dit ce que l’on veut changer, on nous répond que ce n’est pas possible. Donc on continue. (…) On fait des changements à cause des blessures. On ne fait plus de changements pour des raisons tactiques." Si les prochains matchs des Blues sont maintenus, rien ne va s’arranger. Chelsea doit jouer Brighton mercredi, puis disputera cinq matchs entre le 2 et le 15 janvier, dont deux face à Tottenham, un contre Liverpool et un sur le terrain de Manchester City.