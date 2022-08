Chelsea-Tottenham: l'altercation en deux rounds de Tuchel et Conte, qui en viennent presque aux mains

Le choc de Premier League entre Chelsea et Tottenham s’est déroulé dans une atmosphère particulièrement électrique, ce dimanche à Londres, lors de la deuxième journée de Premier League (2-2). Thomas Tuchel et Antonio Conte se sont accrochés physiquement durant le match, puis au coup de sifflet final.

A deux doigts de se taper dessus. Thomas Tuchel et Antonio Conte se sont sérieusement chauffés durant le choc entre Chelsea et Tottenham, ce dimanche, lors de la deuxième journée de Premier League (2-2). Les deux entraîneurs ont vécu intensément ce derby de Londres. Jusqu’à perdre leur self control. Après l’ouverture du score de Kalidou Koulibaly, les Spurs ont égalisé à la 68e grâce à une frappe de Pierre-Emile Hojbjerg. De quoi déclencher un début d’échauffourées le long de la ligne de touche.

Conte a hurlé sa joie en s’approchant du banc des Blues et Tuchel a immédiatement répondu en venant à sa rencontre, de manière très virile. Les deux coaches se sont retrouvés torse contre torse, en train de s’invectiver, avant d’être séparés par les arbitres et leurs équipes respectives. Un moment d’autant plus chaud que les joueurs de Chelsea ont eu l’impression d’être victimes d’une injustice, en raison d’une faute de Rodrigo Bentacur sur Kai Havertz au début de l’action.

Une poignée de main qui dégénère

Après avoir reçu un carton jaune chacun pour leur altercation, Conte et Tuchel ont repris leur place dans les zones techniques. Dans une tension palpable à Stamford Bridge. Neuf minutes plus tard, Reece James a redonné l’avantage à Chelsea. Tuchel a alors couru vers Conte, qui n’a pas bronché, en explosant de joie de manière un peu démesurée devant les tribunes.

Finalement, Tottenham a arraché l’égalisation au bout du temps additionnel grâce à une tête d’Harry Kane (96e). Et Conte ne s’est pas fait prier pour exulter. Au coup de sifflet final, les deux entraîneurs se sont croisés. Et leur échange a débouché sur un nouveau début d’échauffourées.

Au moment de lui serrer la main, Tuchel a retenu Conte en lui reprochant visiblement de ne pas le regarder dans les yeux. L’Italien n’a évidemment pas apprécié et il a collé son front à celui de l’Allemand pour le lui faire savoir. Les deux hommes ont dû à nouveau être séparés, créant un regroupement désordonné sur la pelouse. De quoi contraindre l’arbitre à leur adresser un carton rouge à l’un et l’autre.