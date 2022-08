Premier League: nul spectaculaire entre Tottenham et Chelsea, à l'issue d'un duel explosif

La rencontre de la deuxième journée du championnat d'Angleterre entre Tottenham et Chelsea (2-2) a été renversante par le scénario mais également son atmosphère, électrique entre les deux entraîneurs.

La Premier League nous réserve ce qu’elle a de meilleur en ce début de saison. Dans un sommet londonien parcouru de tensions, Chelsea et Tottenham ont partagé les points (2-2) ce dimanche à Stamford Bridge. Reece James pensait avoir porté l’estocade en fin de match, alors que Tottenham venait tout juste d'égaliser dans une ambiance électrique. Heureux puis malheureux, le défenseur des Blues déviait un corner de Tottenham dans ses propres filets au bout du temps additionnel. Cruel.

Ce match nul tient lieu de miracle pour Tottenham tant l’équipe de l’Italien Antonio Conte a été dominée par celle de son homologue Thomas Tuchel, voire carrément submergée lors d’une première période à sens unique. Le faible écart au tableau d’affichage à la pause, obtenu grâce à une volée magnifique de Kalidou Koulibaly, ne reflétait pas la domination écrasante des Spurs. Étouffés, les Spurs ont rencontré toutes les peines du monde à franchir la ligne médiane, complètement acculés dans leur moitié de terrain.

Tuchel et Conte ont failli en venir aux mains

Si Chelsea est resté maître du ballon, l’équipe de Tottenham a repris vie dans le jeu sur contre-attaque. Pierre-Emile Höjbjerg a toutefois remis les deux équipes à égalité sur l’une des rares attaques placées des Spurs. Hystérique après l’égalisation, Conte est allé provoquer un tête-à-tête avec Tuchel, alors que l’Allemand se plaignait d’une faute en amont du but de Tottenham. Le calme est revenu après quelques minutes de friction, mais la tension n’est jamais vraiment retombée.

Orgueilleux, Thomas Tuchel a couru le long de la ligne de touche pour manifester ostensiblement sa joie en criant sa rage de vaincre au visage de Conte, après le but de Reece-James. L’Italien ne s’est pas privé lui non plus de lui balancer sa propre réplique en fin de match. Et ce qui devait arriver arriva. La poignée de main entre les deux hommes fut explosive, Tuchel agrippant la main de son homologue pour ne plus la lâcher, le temps de lui glisser quelques mots doux. L’altercation a provoqué un nouvel attroupement vite dissipé par l’intervention des joueurs et du corps arbitral.

Inquiétude pour Kanté

Voilà qui sème de belles promesses pour des retrouvailles qui s’annoncent électriques entre les deux hommes au match retour. En attendant, le plus déçu est certainement Thomas Tuchel, qui abandonne deux points à la maison à l’issue d’un match que son équipe a très largement dominé. Pire, le technicien allemand a peut-être perdu son milieu de terrain N’Golo Kanté pour un certain temps. L’international français s’est blessé en accélérant balle au pied. Touche à la cuisse droite, il a immédiatement quitté le terrain, remplacé par Conor Gallagher.