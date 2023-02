Chelsea: touché contre Tottenham, Thiago Silva souffre des ligaments du genou

Thiago Silva s’est blessé lors de la défaite de Chelsea sur la pelouse de Tottenham, dimanche en Premier League (2-0). Le défenseur brésilien de 38 ans souffre du genou gauche. Ses ligaments sont touchés, annonce le club londonien.

Chelsea va devoir composer sans Thiago Silva lors de ses prochaines sorties. Le défenseur central s’est blessé au genou gauche durant la défaite sur la pelouse de Tottenham, dimanche, lors de la 25e journée de Premier League (2-0). Touché en première période, l’international brésilien (113 sélections, 7 buts) a rapidement été remplacé par Wesley Fofana (19e). Le taulier de 38 ans, arrivé librement à l’été 2020 après son départ du PSG, a passé des examens pour connaître la gravité de sa blessure.

Et les résultats ne sont pas très rassurants. Les Blues annoncent ce mardi que Thiago Silva est touché aux ligaments du genou. "Il va maintenant travailler avec le staff médical à sa rééducation afin de revenir le plus rapidement possible", précise un communiqué diffusé par le club londonien.

Chelsea en grande difficulté cette saison

Graham Potter va sans doute devoir opérer sans le patron de sa défense dans les semaines à venir. Une mauvaise nouvelle pour Chelsea, qui traverse une saison galère en Premier League malgré ses énormes dépenses effectuées lors du mercato d’hiver. Les Blues occupent actuellement la 10e place de Premier League, à 16 points du leader Arsenal et 14 points de Tottenham, actuellement 4e et dernier qualifié pour la Ligue des champions.

Après la réception de Leeds, samedi en championnat (16h), les coéquipiers de Raheem Sterling accueilleront Dortmund à Stamford Bridge, mardi prochain en 8e de finale retour de C1. Avec l’obligation de gagner après s’être inclinés à l’aller en Allemagne (1-0).

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct Chelsea-Dortmund