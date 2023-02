The Best: Messi a voté pour Neymar devant Mbappé

Lionel Messi, le capitaine de l’Argentine élu meilleur joueur des Trophées Fifa The Best lundi, a attribué la première place de ses votes à son ami Neymar devant Kylian Mbappé, également son partenaire au PSG.

Kylian Mbappé a encore été devancé par Lionel Messi, lundi lors de la cérémonie des Trophées Fifa The Best. L’Argentin a obtenu le titre de meilleur joueur de l’année devant le Français, déjà devancé par la Pulga lors de la dernière Coupe du monde malgré son statut de meilleur buteur de la compétition (8 buts).

Messi a obtenu le total de points le plus élevé après les votes des capitaines d’équipes nationales, des sélectionneurs, d’un journaliste par pays et des supporters. Lui-même capitaine de l’Argentine, Messi n’a pas fait de cadeau à son principal concurrent qui est aussi son coéquipier au PSG.

Hormis les Brésiliens, Messi est le seul à avoir placé Neymar en tête

Comme révélé par la Fifa, le septuple Ballon d’or a accordé la première place de ses votes à Neymar, dont il est aussi le partenaire en club, devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. Hormis le capitaine et le sélectionneur brésiliens (Thiago Silva et Tite), Messi est le seul votant (capitaines, sélectionneurs et médias compris) à avoir placé le meneur du PSG en tête de ses votes. Le choix peut interroger même si l’Argentin est un grand ami de Neymar depuis leur aventure commune au FC Barcelone en 2013.

Neymar, actuellement blessé, a signé une première partie 2022 sans relief gâchée par une blessure à la malléole et l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a repris sur un rythme bien plus emballant en août dernier (12 buts, 13 passes décisives) avec la Coupe du monde dans le viseur. Mais l’élimination du Brésil en quarts de finale et une blessure à un pied ont de nouveau cassé la dynamique de l’ancien joyau de Santos.

Le choix de Lionel Messi de lui préférer son ami brésilien n’a pas froissé Kylian Mbappé, très fair-play avec l’Argentin. Il a publié un message sur son compte Instagram en saluant son partenaire. "Grandes félicitations à Leo Messi, tu es le meilleur", a-t-il écrit en anglais. Début février, Messi avait démenti des crispations avec Mbappé après les célébrations parfois déplacées ayant suivi le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde aux dépens de la France en finale.

"J'étais de l'autre côté aussi, j'ai perdu une finale mondiale (en 2014 contre l’Allemagne) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s'était passé, a-t-il rappelé dans TyC Sports. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire." Dimanche, les deux stars ont étalé un rare niveau de complicité sur le terrain en s’offrant une passe décisive chacune lors de la large victoire à Marseille (0-3), obtenue sans Neymar.