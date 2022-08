Chelsea : Tuchel remet en doute l’avenir de Kanté avec les Blues

En fin de contrat en 2023, N’Golo Kanté ne parait plus indéboulonnable à Chelsea. Son entraineur, Thomas Tuchel, n’a pas voulu donner de garanties sur sa prolongation, mettant en avant ses trop nombreuses blessures.

Il parait loin le temps où l’infatigable N’Golo Kanté terminait 5e du Ballon d’Or (en 2021), après avoir écœuré tous les milieux de Premier League. Ces derniers temps, le Français peine à retrouver son meilleur niveau et sa caisse d’antan, gêné par une série de blessures. La plus récente, un problème musculaire, l’a contraint à rater les deux dernières journées de championnat avec Chelsea. De quoi inquiéter son club, alors que son contrat se termine en 2023.

Interrogé sur la prolongation de son milieu, Thomas Tuchel, l’entraineur des Blues a été très franc en conférence de presse à son sujet. "Est-ce que le bilan de ses blessures aura une incidence sur sa situation contractuelle? Oui. Vous devez considérer tout ce qui est sur la table", a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse vendredi, en amont de la victoire face à Leicester (2-1), à laquelle Kanté n’a pas pu prendre part.

Un salaire qui pèse lourd

"Et sur la table se trouve son potentiel, se trouve son influence et sa qualité, a-t-il poursuivi. Mais sur la table, bien sûr, il y a aussi son âge, son salaire et son nombre de blessures. À partir de là, vous construisez une image globale et essayez de trouver une solution." À l’heure actuelle, Kanté représente en effet l’un des plus gros salaires du club londonien, avec près de 18 millions d’euros par an. Un montant qui pourrait bien être revu à la baisse en cas de prolongation, surtout si les dirigeants choisissent de l’indexer sur le nombre de matchs joués.

Malgré cette critique, Tuchel a toutefois tenu à rappeler l’importance du Français dans son dispositif. "Si l'on peut remporter la Premier League sans lui ? La réponse est peut-être non, a reconnu le coach allemand. Mais on essaye. [...] Il apporte quelque chose de vraiment unique, il amène une sérénité qui n'est pas mesurable. C'est pour cela que c'est un joueur clé. Mais pour un joueur clé, il est très important d'être sur le terrain et d'avoir un impact."