Premier League: le superbe but de Saint-Maximin, qui offre le nul à Newcastle

Mal embarqué face à Wolverhampton (1-1), Newcastle a une nouvelle fois été sauvé par Allan Saint Maximin, buteur dans les dernières minutes sur une superbe reprise de volée.

Allan Saint-Maximin est sur un petit nuage. Déjà décisif face à Manchester City (3-3) la semaine dernière, le Français a permis à Newcastle de ramener un point de Wolverhampton (1-1) ce dimanche. Surpris par Ruben Neves, les Magpies ont attendu la toute fin de match pour revenir au score grâce à un exploit individuel de Saint-Maximin, buteur sur une formidable reprise de volée à l'entrée de la surface. Une nouvelle action de classe, alors que le prochain rassemblement des Bleus est prévu pour la fin du mois.

Un message pour Deschamps

Avec ses performances, Allan Saint-Maximin peut-il prétendre à une place dans le groupe de Didier Deschamps ? En tout cas, le principal intéressé en est convaincu. Après le nul face aux Citizens la semaine passée, l'ancien joueur de Nice avait montré son envie de rejoindre l'équipe de France, lui qui est passé par les diverses sélections chez les jeunes sans jamais être convoqué en A.

"J'espère que Didier Deschamps avait des codes Canal", avait lancé Saint-Maximin sur son compte Twitter, avant de supprimer le message. Et de s'expliquer: "Plus sérieusement, évidemment j’ai conscience que les Bleus c’est le très très haut niveau et que ça demande beaucoup de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque! Mais ce qui est sûr, c’est que je suis déterminé à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour."