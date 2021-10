Chelsea: "Tuchel m’a donné une nouvelle vie", affirme Rüdiger

Titulaire indiscutable à Chelsea, Antonio Rüdiger revit depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. Dans un entretien accordé au Guardian, le défenseur est revenu sur sa relation avec le coach allemand et son avenir au club.

Depuis son arrivée à Chelsea en 2017, Antonio Rüdiger (28 ans) n’a probablement jamais été aussi important pour son équipe. Mis de côté par Franck Lampard, l’Allemand a retrouvé de l’importance avec la venue de Thomas Tuchel à la place de l’Anglais au début de l'année 2021. Il a alors été propulsé titulaire dans la défense à trois des Blues. "Tuchel m’a donné une nouvelle vie", s'est-il réjoui dans une interview dévoilée vendredi par The Guardian.

"Il m’a dit ce qu’il attendait, mon jeu naturel: être agressif et être un leader", a ajouté Rüdiger, qui a également constaté que son style de jeu convenait parfaitement à l'ancien coach du PSG. "J’aime appuyer haut. Presser est dans mon ADN. L’entraîneur m’a donné la liberté de le faire parce que c’est ce qu’il attend", a-t-il déclaré.

Avec ses huit apparitions en Premier League et sa solidité dans les duels, l’ancien joueur de l’AS Rome participe grandement au bon début de saison de Chelsea, leader du championnat avant le début de la 10e journée.

"Le plus important, c’est que je me sente heureux ici"

En fin de contrat à la fin de la saison avec le club anglais, Antonio Rüdiger tarde à trouver un accord avec les dirigeants pour prolonger. Suivi par de nombreux clubs européens comme le Bayern Munich, l’international allemand a affirmé être épanoui à Chelsea. Tout en restant évasif sur les discussions actuelles: "Le plus important, c’est que je me sente heureux ici. Concernant la situation du contrat, je discute avec le club. Cela ne regarde personne (…) Il y a eu une discussion entre Marina Granovskaia (directrice générale, ndlr) et mon agent. Je n’ai rien à voir avec toutes les spéculations". À partir du 1er janvier, si rien ne change, le joueur pourra négocier avec le club de son choix en vue de la saison prochaine.