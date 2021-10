Chelsea: Jorginho donnerait le Ballon d’or à de Bruyne "pour tout ce qu'il a fait" en carrière

Dans un entretien à ESPN Brasil, le milieu de terrain de Chelsea et de l’Italie Jorginho, l’un des favoris pour le trophée, a indiqué qu’il le donnerait au meneur Belge de Manchester City, Kevin de Bruyne pour l'ensemble de son oeuvre.

Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’or ? Le suspense reste entier alors que les votes des 170 journalistes sont clos depuis dimanche. Si l’attaquant star du PSG fait figure de favori à sa propre succession, d’autres joueurs peuvent également prétendre à distinction suprême. Parmi eux, Jorginho.

A bientôt 30 ans, le milieu de terrain italien a réalisé une année 2021 exceptionnelle. Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, il a aussi triomphé à l’Euro avec la Nazionale. Des titres qui pourraient compter à l’heure de l’annonce du grand vainqueur annoncé par France Football le 29 novembre. Mais qu’en pense l’intéressé?

"Un joueur doté d’une intelligence supérieure à la moyenne"

La course au Ballon d’or était l’un des sujets de l’interview que Jorginho a accordé à ESPN Brasil. Interrogé sur le joueur à qui il donnerait le trophée, l’Italien a d’abord répondu avec humour: "Jorginho. Si je ne vote pas pour moi, qui va le faire ? Je veux avoir au moins une voix." Après avoir repris son sérieux, le joueur des Blues a dit vers qui allait sa préférence: "Je crois que je voterais pour Kevin de Bruyne pour tout ce qu’il a fait et pour le beau football qu’il a montré ces dernières années. Pour ceux qui aiment le football, c’est très agréable de le voir jouer parce qu’il comprend le football. C’est un joueur doté d’une intelligence supérieure à la moyenne."

Sacré champion d’Angleterre avec Manchester City et élu pour la deuxième année consécutive meilleur joueur de Premier League par le syndicat des joueurs professionnels (PFA), KDB a été moins en réussite avec la sélection belge. Les Diables Rouges ont été éliminés en quart de finale de l’Euro avant de passer à côté du Final Four de la Ligue des nations cet automne (défaites contre la France et l’Italie).