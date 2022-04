Chelsea: Tuchel n'accable pas Mendy après sa bourde face au Real

Coupable d'une grossière erreur face au Real (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions, Edouard Mendy continue d'avoir la confiance de Thomas Tuchel. L'entraîneur de Chelsea attend toutefois une réaction de la part de son gardien.

Un message de soutien. Et en même temps un petit avertissement. Deux jours après la lourde défaite de Chelsea face au Real Madrid (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions, Thomas Tuchel est revenu en conférence de presse sur la grossière erreur commise par Edouard Mendy en début de seconde période. C’est lui qui a offert sur un plateau le troisième but aux Madrilènes, et à Karim Benzema, avec un contrôle raté et une passe trop molle vers Antonio Rüdiger. Il s’était déjà raté d’une façon similaire, mais cette fois sans conséquence, le week-end précédent contre Brentford (1-4).

"Les gardiens font des erreurs"

Couronné à la CAN début février, le Sénégalais semble aujourd’hui loin du niveau qu'il avait affiché la saison dernière, en étant l’un des grands artisans de la victoire finale en Ligue des champions. "C'est la vie d'un gardien de haut niveau. Le poste de gardien est tellement spécial dans le football. Quand tu as autant de succès qu’Edouard, tu es sous les projecteurs. Quand tu gagnes autant de trophées, quand tu joues autant de gros matchs, tu es encore plus dans la lumière", a réagi Tuchel. S’il ne veut surtout pas accabler son portier, l’entraîneur des Blues attend de sa part une réaction.

"Nous l’avons aidé et nous avons peut-être eu plus de chance la saison dernière. Il peut résoudre cette situation. Dans n’importe quel match, ce n’est pas un bon moment pour faire une erreur comme celle-ci. Mais en quart de finale de Ligue des champions contre le Real, c’est évident que le timing est encore pire. J’espère que ça n’affectera pas trop sa confiance en lui. Les gardiens font des erreurs. Il faut rester calme et confiant. Il peut maintenant prouver qu’il est un vrai champion", a souligné Tuchel. Troisième de Premier League, Chelsea se déplacera samedi sur le terrain de Southampton (16h), avant de retrouver le Real mardi à Santiago-Bernabéu.