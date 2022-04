Real Madrid: la presse espagnole lance l’opération Ballon d’or pour Benzema

Deux jours après son nouveau récital contre Chelsea (1-3) en Ligue des champions, Karim Benzema fait encore la une des deux quotidiens sportifs madrilènes, dont As qui lance l’opération Ballon d’or pour le Français.

Son nouveau triplé fracassant sur le terrain de Chelsea (1-3), mercredi est un acte de candidature au Ballon d’or. Karim Benzema s’est positionné comme le favori du moment pour la récompense individuelle suprême après une nouvelle prestation étincelante en quart de finale de la Ligue des champions. Un nouveau pic dans une saison époustouflante, la meilleure de sa carrière 37 buts en 36 matchs). Dans une année où les règles d’attribution ont évolué (le lauréat est désormais récompensé pour la saison en cours et non plus sur une année civile), l’international français peut sérieusement y croire.

Il peut aussi compter sur la presse madrilène et ses yeux de l’amour pour l’ancien Lyonnais. Ce dernier apparaît encore en première page des deux principaux quotidiens sportifs de la capitale espagnole. Il partage l’affiche avec Thibaut Courtois sur Marca qui fait des deux hommes les clés de la réussite du Real cette saison. As se focalise seulement sur Benzema qu’il estime "en mode Ballon d’or". Le journal cite Robert Lewandowski comme son principal concurrent pour le Graal et souligne que le Polonais "n’a pas brillé" contre Villarreal en quart de finale aller avec le Bayern (défaite 1-0).

"Benzema renforce sa candidature au trophée avec son deuxième hat-trick consécutif en Ligue des champions", souligne As. Les deux prochains mois de compétition seront décisifs puisqu’ils détermineront le palmarès des clubs, crucial dans l’attribution des votes. Avec le Real, Benzema est bien parti pour remporter la Liga et se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions. Un avantage sur Kylian Mbappé, en feu mais éliminé avec Paris dès les 8es. Alors, le monde du Real se met à croire à un nouveau Ballon d’or quatre ans après le dernier décroché par un joueur du club avec Luka Modric en 2018.

L’émission El Chiringuito est aussi longuement revenue sur la forme étincelante de "KB9". Invité en plateau, Guti, ancien milieu de terrain génial des Merengues, a encensé le Français avec lequel il a joué une saison (2009-2010). "Benzema est le même qu'avant mais il marque plus de buts, confie l’Espagnol. Sa qualité avec le ballon, sa manière d'interpréter le football, de voir les espaces... Pour moi, c'est le même mais il a un plus, c'est la quantité de buts qu'il marque."