Equipe de France: Kanté sort sur blessure avec Chelsea

Tout juste appelé pour l'Euro avec l'équipe de France, N'Golo Kanté est sorti sur blessure avec Chelsea face à Leicester, ce mardi.

N’Golo Kanté n’a pas eu l’occasion de regarder la conférence de presse de Didier Deschamps, ce mardi soir. Le milieu de terrain de Chelsea était sur la pelouse de Stamford Bridge pour affronter Leicester, au moment où le sélectionneur des Bleus a annoncé sa liste de 26 joueurs sélectionnés pour l’Euro, dont il fait évidemment partie. Motif d’inquiétude : il est sorti prématurément de ce match, sur blessure.

C’est à la demi-heure de jeu que Thomas Tuchel a rappelé Kanté, alors que le score était toujours de 0-0, pour faire rentrer Mateo Kovacic. L’international français ne boitait pas, mais semblait légèrement touché. Probablement une mesure de précaution de la part du staff londonien, même si ce match de Premier League est décisif dans la course à la C1.

La finale de la C1 dans le viseur

Chelsea a en effet les yeux rivés sur la finale de la Ligue des champions, qui l’attend le samedi 29 mai face à Manchester City, à Porto. Actuellement, Tuchel dispose de la quasi intégralité de son collectif, mais peut difficilement se permettre de perdre Kanté, qui est incontournable dans son entrejeu. Cette saison, l’ancien de Leicester a déjà porté le maillot des Blues à 46 reprises.

Pour Deschamps, un éventuel pépin physique de Kanté est forcément un motif d’inquiétude. Le Français est un titulaire indiscutable de la sélection depuis l’après-Euro 2016 et a été un grand artisan du titre mondial en 2018. Le sélectionneur a par ailleurs fait le choix de n’appeler qu’un faible nombre de milieux (six, contre huit attaquants et neuf défenseurs).