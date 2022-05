Chelsea: un "accord définitif" conclu pour la vente du club à Todd Boehly

Chelsea annonce ce samedi qu'un "accord final et définitif" a été conclu la nuit dernière pour la vente du club au consortium dirigé par Todd Boehly. La vente sera finalisée lundi. Montant de la transaction: 4,97 milliards d'euros.

Une nouvelle ère s'ouvre à Chelsea. Dans un communiqué publié ce samedi, les Blues confirment avoir trouvé "un accord final et définitif" la nuit dernière avec le consortium mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly pour la vente du club. "Il est prévu que la transaction soit finalisée lundi", est-il simplement précisé. En début de semaine, la Premier League et le gouvernement britannique de Boris Johnson avaient déjà donné leur feu vert au rachat.

Un rachat à hauteur de 4,97 milliards d'euros

Dans la tourmente après l'invasion russe en Ukraine, et directement visé par des sanctions de Londres en raison de ses liens avec Vladimir Poutine, Roman Abramovich s'est résolu à mettre en vente le club le 2 mars dernier. Sans réclamer le remboursement des prêts contractés tout au long de ses 19 ans de règne et en promettant de reverser tous les bénéfices de l'opération aux victimes de la guerre. A l'issue d'un long processus d'enchères, c'est le groupe de Boehly et de ses partenaires investisseurs qui a été retenu par la banque new-yorkaise Raine Group, chargée de superviser la vente.

Boehly (48 ans), qui avait déjà tenté de racheter Chelsea en 2019, n'est pas un inconnu dans le monde du sport. En 2013, il a racheté la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers à Frank McCourt, actuel propriétaire de l'OM. Depuis, il a aussi touché au basket en entrant au capital des Lakers. Pour reprendre les Blues, il s'est entouré de son compatriote Mark Walter (61 ans), l'artisan principal du rachat des Dodgers pour plus de deux milliards de dollars, et du Suisse Hansjörg Wyss (86 ans), un discret milliardaire présenté dans son pays comme "le Suisse le plus influent au monde".

Ensemble, ils ont devancé tous leurs concurrents en formulant une offre colossale de 4,25 milliards de livres (4,97 milliards d'euros) pour le rachat de Chelsea, troisième de Premier League cette saison derrière Manchester City et Liverpool.