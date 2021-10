Newcastle: Manquillo rêve des arrivées de Mbappé et Haaland

Considéré comme le club le plus riche du monde depuis le rachat par les Saoudiens, Newcastle a de grandes ambitions et compte profiter des prochains mercatos pour être en mesure de les réaliser. De son côté, le latéral Javier Manquillo souhaiterait voir Kylian Mbappé et Erling Haaland rejoindre les Magpies.

Malgré le rachat par les Saoudiens, la situation sportive de Newcastle reste inquiétante. Actuellement 19es au classement de Premier League, les Magpies restent sur une défaite contre Tottenham (2-3). Et le latéral Javier Manquillo espère voir son club attirer des grands joueurs, comme expliqué au Daily Telegraph: "Si vous me demandez qui je signerais pour Newcastle, je choisirais Mbappé et Haaland. Si c’était une équipe Playstation, j’irais aussi pour Messi et Cristiano (Ronaldo), mais les jeunes qui se démarquent le plus en ce moment sont ces deux-là".

Si voir ces deux prodiges débarquer chez les Toons semble impossible à court terme malgré les ressources financières du club, ces noms évoqués montrent quel genre de joueurs Newcastle pourrait se payer dans un futur proche. Un constat dont est conscient l’Espagnol. "Il y a quelques semaines, nous étions un club normal et maintenant nous sommes le club le plus riche du monde", a-t-il affirmé.

"Je comprends que cette opération suscitera l’antipathie ou la haine"

Si les fans de Newcastle sont heureux de l’arrivée du fonds saoudien au club, ce n’est pas le cas de nombreux clubs de Premier League, qui voient cette opération d’un très mauvais œil. Mais Manquillo ne semble pas se soucier de ces protestations: "Je comprends que cette opération suscitera l’antipathie ou la haine. Mais nous n’allons pas arrêter de profiter de cette période à cause de cela".

Tout en affirmant que l’actuel relégable comptait lutter pour le titre à l’avenir. "Je ne sais pas combien de temps cela prendra mais cette opération vise à ce que Newcastle puisse concourir pour la Premier League et nous voulons la vivre", a-t-il conclu.