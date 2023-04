PSG-OL: Galtier fragilisé, mais aucune décision prise sur son avenir à l'heure actuelle

La nouvelle défaite du PSG face à Lyon (0-1) dimanche fragilise un peu plus la position de Christophe Galtier comme entraîneur parisien même si aucune décision n’est prise pour le moment.

Le PSG a fait un bond 22 ans en arrière, dimanche en s’inclinant face à Lyon (0-1). Paris n’avait plus autant perdu au début d’une année civile (huit revers en 18 matchs depuis le 1er janvier) depuis 2001. C’est donc du jamais-vu depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011. Au cœur d’une telle série, les yeux sont rivés vers un homme: Christophe Galtier, qui a déjà perdu une partie de son crédit après l’élimination parisienne en 8es de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich.

Pour l’heure, aucune décision n’est prise sur son avenir

Ce revers fragilise un peu plus Galtier mais, pour l’heure, aucune décision n’est prise sur son avenir, selon les informations de RMC Sport. L’entraîneur parisien, sous contrat jusqu’en 2024, refuse d’abdiquer et attend plus de ses joueurs. "C'est la huitième défaite en 2023, a-t-il regretté à l’issye de la rencontre. C'est beaucoup trop. Match après match, nous brûlons nos jokers. Est-ce que je suis résigné? Non! Je vais me battre jusqu'au bout. Il faudra avoir un autre comportement. Il peut y avoir de la fatigue après la trêve, mais nous devons réagir lors du prochain match."

Interrogé sur l’avenir de son entraîneur à l’issue de la rencontre, Nuno Mendes a renvoyé la question… vers sa direction. "Mon travail, c'est de jouer, a rappelé le latéral gauche portugais. Ce n'est pas nous qui donnons son salaire au coach, ce n'est pas nous qui décidons. On est là pour être sur le terrain, jouer et répondre présent."

Vendredi dernier en conférence de presse, Galtier avait affiché sa détermination à poursuivre à Paris en assurant préparer activement la saison prochaine. "Je me sens toujours légitime d'être toujours l'entraîneur du PSG, avait-il assuré. On prépare avec Luis Campos et notre président la saison prochaine. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner notre effectif." Leader avec six points d’avance sur Lens et l’OM, le technicien veut décrocher le titre de champion de France. Les deux prochains rendez-vous à Nice et face à Lens sont cruciaux dans cette optique et pour son avenir.