Chelsea: une équipe de 12 joueurs en 4-4-3 ? La suggestion farfelue du propriétaire qui a agacé Tuchel

Plusieurs sources de tensions sont apparues avant que Chelsea ne se sépare de Thomas Tuchel mercredi. Parmi elles, le mercato mais aussi les choix tactiques de l’Allemand. Selon les informations de The Athletic, Todd Boehly, le propriétaire des Blues aurait suggéré à son coach de jouer en... 4-4-3.

Un divorce inéluctable. L’histoire d’amour entre Chelsea et Thomas Tuchel s’est achevée mercredi, au lendemain d’une triste défaite en Ligue des champions à Zagreb (1-0). Malgré une Ligue des champions glanée en 2021, le club londonien et le coach allemand de 49 ans n’allaient plus dans la même direction. Et l’exaspération était autant dans le camp de Todd Boehly, le propriétaire des Blues, que de l’ex-entraîneur du PSG.

L’un des principaux points d’achoppement fut bien sûr le mercato. Alors que Tuchel a mis son veto sur la venue de Cristiano Ronaldo, désiré par sa direction, il a attendu, en vain, ses quatre cibles prioritaires : Matthijs de Ligt, Presnel Kimpembe, Frenkie de Jong et Raphinha.

Les propriétaires suggéraient un schéma en... 4-4-3

Mais le recrutement ne fut pas la seule source de tension. Le technicien allemand n’aurait pas non plus apprécié que ses patrons remettent en cause sa philosophie de jeu ou ses choix tactiques. Selon The Athletic, Todd Boehly et le co-propriétaire Behdad Eghbali, visiblement peu au fait des règles du football, auraient suggéré à leur entraîneur de jouer dans un schéma... en 4-4-3 lors d’une réunion, et donc à 12 joueurs.

Ce dispositif, qui inclut un joueur de champ de trop, et cette ingérence n’ont pas du tout fait rire Thomas Tuchel. L’Allemand n’aurait pas caché son agacement, d’autant que cette erreur grossière, preuve de la méconnaissance de ses dirigeants américains, n’aurait pas été la seule…