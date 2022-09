Chelsea: l'éviction de Tuchel serait en partie liée à son refus de recruter Cristiano Ronaldo

Selon plusieurs médias, l’une des raisons de l’éviction de Thomas Tuchel de Chelsea serait liée à son refus de recruter Cristiano Ronaldo, cet été. Une recrue prestigieuse que le propriétaire Todd Boehly voulait.

"Tuchel a dit non pour Ronaldo". Ces gros titres de la presse anglaise parus au cœur du mois de juillet cacheraient l’une des raisons de l’éviction de Thomas Tuchel de son poste d’entraîneur de Chelsea, mercredi. L’Allemand a été démis de ses fonctions au lendemain de la défaite de son équipe à Zagreb (1-0) en Ligue des champions et après une entame laborieuse en Premier League. Selon The Athletic et The Telegraph, son sort était scellé avant le coup d’envoi de cette rencontre. Son avenir semblait même en sursis depuis plusieurs semaines même.

Tuchel aurait estimé que Ronaldo aurait détruit l'état d'esprit du vestiaire

Selon plusieurs médias anglais et le tabloïd allemand Bild, l’une des raisons de l’éviction de Tuchel serait liée à son refus de recruter Cristiano Ronaldo. Désireux de disputer la Ligue des champions (chose qu’il ne fera pas avec Manchester United, seulement qualifié en Ligue Europa), le joueur portugais a été annoncé dans plusieurs clubs européens cet été. Et Todd Boehly, nouveau propriétaire du club en remplacement de Roman Abramovich, était très motivé à l’idée de s’offrir le quintuple Ballon d’or. Pas Tuchel.

Ce dernier aurait rétorqué que la présence de la superstar mondiale aurait déséquilibré son effectif. "Il va détruire l’état d’esprit de mon vestiaire ", aurait-il répondu à l’homme d’affaires américain. Un refus catégorique mal vécu par ce dernier, qui avait entamé des discussions avec le super agent de "CR7", Jorge Mendes. De quoi jeter un froid sur la relation entre les deux hommes. Plus globalement, Tuchel n’aurait pas supporté de se voir attribuer de nouvelles responsabilités sur le mercato de l’équipe, le positionnant dans un rôle de directeur sportif dont il ne voulait pas.

Selon les médias anglais, une distance se serait alors installée, les propriétaires estimant que l’entraîneur aurait pu davantage faciliter certains transferts. Les échecs des signatures de Raphinha et Jules Koundé auraient été mal vécus. Malgré cela, les Blues ont massivement investi pour se renforcer (club le plus dépensier d’Europe cet été), sans obtenir de résultat pour le moment. Tuchel est aussi la dernière victime du grand ménage opéré par les nouveaux patrons dans les hautes sphères du club depuis leur prise de fonction. Graham Potter, actuellement en poste à Brighton, devrait lui succéder.