Chelsea: Tuchel viré, les raisons d’un coup de tonnerre... pas si surprenant

Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Chelsea ce mercredi, au lendemain de la défaite à Zagreb (1-0) en Ligue des champions. La décision – qui aurait été actée avant le match – intervient sur fond de désaccords.

Des résultats décevants malgré un recrutement record

L’annonce du départ de Thomas Tuchel de Chelsea a sonné comme un coup de tonnerre ce mercredi matin. Elle se produit après une défaite inattendue à Zagreb (1-0) en Ligue des champions et dans la lignée d’un début de saison pénible (deux victoires, un nul, trois défaites en Premier League) mais pas catastrophique (6e à cinq points d’Arsenal, leader).

Elle intervient de manière symbolique au lendemain du 100e match de l’Allemand sur le banc des Blues où il a marqué l’histoire avec un titre en Ligue des champions en 2021, quatre mois seulement après sa nomination. Il a ajouté une coupe du monde des clubs et une supercoupe de l’UEFA au palmarès du club. Il a aussi disputé et perdu trois finales de coupes nationales. Mais ce bilan n’a pas fait le poids face à l’impatience du nouveau propriétaire Todd Boehy qui a investi plus de 300 millions d’euros pour renforcer l’équipe cet été.

Des tensions naissantes avec les nouveaux propriétaires

Les mauvais résultats sportifs ne sont pas la seule raison de cette éviction. Selon The Athletic, la décision des dirigeants était même actée avant le revers en Croatie. Une version confirmée par The Telegraph. Selon le journal, des tensions auraient émergé en coulisses au cours de l’été, ce que Tuchel a régulièrement laissé entendre lors de ses conférences de presse. Il avait ainsi répété ne pas apprécier les responsabilités supplémentaires confiées sur le mercato.

Ce rôle officieux de directeur sportif intérimaire impliquait des contacts quotidiens avec les nouveaux actionnaires. Selon CBS, cela a engendré une certaine frustration chez l’Allemand, désireux de se concentrer sur le terrain au point de rompre la conversation à plusieurs reprises. Les nouveaux propriétaires y auraient peu goûté en estimant que Tuchel aurait pu faciliter davantage des transferts, notamment ceux de Raphinha et Jules Koundé, ardemment courtisés par les Blues avant de leur filer entre les doigts pour rejoindre le Barça. Samedi dernier, Tuchel avait révélé qu’il ne serait pas impliqué dans la nomination d’un nouveau directeur sportif. Cette rupture a poussé les propriétaires à échanger directement avec les joueurs.

Nouvelle victime du grand ménage

Le départ de Thomas Tuchel s’inscrit aussi dans une vague de grand ménage au sein du club opéré par les deux co-propriétaires Boehly et Clearlake depuis leur prise de fonctions en remplacement de l’oligarque russe Roman Abramovich. Ce que le communiqué du départ de Tuchel confirme.

"Alors que le nouveau groupe de propriétaires atteint 100 jours depuis la reprise du club et qu'il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c'est le bon moment pour faire cette transition", a indiqué le communiqué. Son éviction suit celles de Petr Cech, directeur technique et de la performance, de la directrice Marina Granovskaia et du président Bruce Buck, proches d’Abramovich.

Des tensions avec les joueurs?

Des tensions seraient également apparues avec certains joueurs de l’effectif, mécontents de leur utilisation, selon The Telegraph. Certains choix tactiques auraient provoqué la surprise au sein de l’équipe. Les mauvais résultats n’ont pas aidé à rétablir une certaine sérénité, comme ce fut le cas lors de sa prise de fonctions, où ses choix avaient été validés par une série remarquable.

Une grosse cote auprès des supporters

Thomas Tuchel quitte Chelsea avec un bilan largement positif et une cote au plus haut chez les supporters. En plus des titres, ces derniers lui vouent un gros respect pour sa manière de gérer la très difficile période des sanctions prises (avoirs gelés) par le gouvernement britannique contre Abramovich. Restreinte dans ses frais de déplacement et contrainte de jouer à huis clos à domicile, son équipe avait maintenu un très bon niveau de performance. Tuchel avait alors enfilé son costume de porte-parole paternaliste et protecteur.