City-United: un spectateur hospitalisé après avoir fait un malaise pendant le derby de Manchester

Le choc entre Manchester City et Manchester United (4-1) dimanche à l’Etihad Stadium a été brièvement interrompu en première période en raison d’un malaise dont a été victime un spectateur dans les tribunes. Rapidement pris en charge par les secours, il a été hospitalisé.

On jouait la 35eme minute de jeu lors dans le derby entre Manchester City et Manchester United (4-1) ce dima,cequand l’arbitre, Michael Oliver, a interrompu le match. Une interruption due à un malaise dont a été victime un spectateur dans les tribunes de l’Etihad Stadium. Les joueurs et les officiels ont été alertés par des fans en tribune. Les spectateurs ont fait appel aux secours qui ont pu intervenir rapidement. Le spectateur a été hospitalisé, a indiqué City aux médias britanniques. Après cinq minutes d’interruption, le jeu a pu reprendre.

City a maîtrisé le derby

Manchester City a repris ses distances avec Liverpool en écrasant United (4-1), dimanche, pour la 28e journée de Premier League, permettant à Arsenal, vainqueur à Watford (3-2) de passer quatrième et d'entrevoir une qualification pour la Ligue des champions.

Face à des Red Devils affaiblis par les absences de Raphaël Varane, positif au Covid, et de Cristiano Ronaldo, touché à une hanche, Manchester City, avec un doublé de Kevin de Bruyne et un autre de Riyad Mahrez, a maîtrisé le derby et consolidé sa place de leader. Avec 69 points, les Citizens ont 6 longueurs d'avance sur Liverpool, qui a un match en moins.