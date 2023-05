Couronnement de Charles III: matchs décalés, hymne... Ce qui est prévu en Premier League

Le couronnement du roi Charles III ayant lieu samedi, la Premier League a prévu quelques ajustemements pour ne pas empiéter sur la première cérémonie de la sorte depuis 1953.

Ce samedi 6 mai, l'archevêque de Cantorbéry Justin Welby va diriger la cérémonie du couronnement du roi Charles III (74 ans) et son épouse Camilla, huit mois après le décès de la reine Elisabeth II. Buckingham Palace a annoncé que la procédure débutera à 11 heures, fuseau local (et donc 10 heures en France), à l'abbaye de Westminster.

Ainsi, pour éviter que des rencontres de Premier League empiètent sur la première cérémonie d'un couronnement d'un monarque depuis 1953 et celui d'Elisabeth II - laquelle a régné plus de 70 ans sur le Royaume-Uni et les royaumes du Commonwealth -, des ajustements ont été effectués par la Premier League.

Pas de match à 12h30, hymne avant les coups d'envoi

De fait, il n'y aura pas de match ce samedi à 12h30 en Angleterre (13h30 en France), contrairement à la coutume pour ouvrir le week-end de Premier League. Un multiplex de quatre matchs (Manchester City-Leeds, Tottenham-Crystal Palace, Wolverhampton-Aston Villa et Bournemouth-Chelsea) est en revanche programmé à 15 heures, heure locale.

Aussi, chaque club recevant est invité à jouer God Save the King, l'hymne national, avant le coup d'envoi des rencontres. Tottenham, qui jouera seulement quelques heures après le couronnement du roi Charles III, a annoncé que la cérémonie serait diffusée sur l'écran géant situé sur le parvis de son stade.