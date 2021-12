Covid-19: les clubs de Premier League songeraient à des sanctions contre les joueurs non-vaccinés

Selon le Daily Mail, les clubs de Premier League examinent la possibilité de réduire le salaire des joueurs qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 et qui doivent s'isoler. Une réflexion alors que la situation au Royaume-Uni se complique, avec une forte augmentation du nombre de cas et la menace du variant Omicron.

La patience des clubs de Premier League commence à atteindre ses limites. Selon le Daily Mail, face à la recrudescence des cas de Covid-19 et la multiplication des interactions entre les joueurs et des personnes testées positives, pourtant formellement interdites dans le cadre de leur profession, sachant qu’elles les obligent à s’isoler, les clubs envisagent la possibilité de procéder à une retenue sur salaire le cas échéant, pour les joueurs non-vaccinés.

Le nombre de joueurs contaminés ou cas contacts, a explosé au cours des deux dernières semaines, et pas seulement en Premier League, où on apprenait il y a peu que 42 cas positifs y avaient été recensés la semaine précédente. Des foyers de contamination sont apparus dans différentes clubs de l'élite, mais toutes les divisions du football anglais sont touchées. Les clubs se retrouvent ainsi avec des effectifs décimés et quatre matches reportés en seulement cinq jours cette semaine, dont deux en Premier League.

Sauver le Boxing Day

Le mois dernier le Bayern Munich a réduit le salaire de cinq de ses joueurs vedettes non-vaccinés, dont Joshua Kimmich, pour chaque match ou jour d’entraînement manqué après avoir été en contact avec une personne positive. Une manière de le responsabiliser qui pourrait être adoptée, alors que le variant Omicron, très présent en Angleterre (40% des contaminations), menace de bouleverser le calendrier à l’approche des fêtes de Noël, qui riment chaque année avec Boxing Day, en Angleterre.

Dans les vestiaires, la pression s'accroît sur ceux qui n'ont pas été vaccinés pour qu'ils le soient, rapporte le Daily Mail. Les joueurs estiment que la réticence de leurs coéquipiers fait courir un risque au reste du groupe. Plusieurs clubs se sont mis en contact avec la Ligue (EFL) au sujet des aspects légaux de cette décision, qui provoquerait à coup sûr une polémique, anticipant aussi un rejet par l'Association des footballeurs professionnels, qui s'opposerait sûrement à une telle action.

En attendant, les entraîneurs s'arrachent les cheveux face aux joueurs qui refusent toujours de se faire vacciner malgré les nouvelles règles mises en place suite à la propagation rapide du nouveau variant, explique le Daily Mail. Un certain nombre de clubs ont du mal à organiser des séances d'entraînement dignes de ce nom en raison de l'obligation faite aux joueurs non vaccinés de s'auto-isoler s'ils entrent en contact avec une personne testée positive. Cela entraîne l'exclusion de nombreux joueurs non vaccinés, même si leur test est négatif. Une situation qui ne peut plus durer.