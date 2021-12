Premier League: Bielsa en danger après la déroute de Leeds face à City ?

Corrigé par les hommes de Pep Guardiola mardi soir à l'Etihad (7-0), Leeds a sombré dans les grandes largeurs. En conférence de presse d'après-match, son entraîneur Marcelo Bielsa a tenté de trouver des explications à cette déroute, ajoutant "assumer" cette défaillance.

Une triste première pour "El Loco". Jamais, en 567 rencontres, l'entraîneur argentin ne s'était incliné de sept buts lors d'un match professionnel où il était sur le banc. C'est désormais chose faite, depuis mardi soir et la correction infligée par les Cityzens de Pep Guardiola à Leeds (7-0). Une défaite historique pour Marcelo Bielsa qui place les Whites dans une situation délicate puisqu'ils pointent désormais au 16e rang du classement en Premier League, à cinq points de la zone de relégation.

Bielsa "assume sa responsabilité" mais sent le souffle de l'éviction arriver

Interrogé au micro de BT Sport juste après le coup de sifflet final, "El Loco" avait bien du mal à expliquer les raisons d'une telle défaite. "Je ne trouve vraiment rien à sauver (...) Quand il n'y a rien qui marche, ce ne sont pas ldess individualités qui échouent, mais la conduite et l'organisation. Il n'y a aucune justification que je puisse offrir. Le match a exactement été celui que l'on imaginait. Nous nous sommes préparés à éviter tout ce qui s'est passé, mais nous n'avons rien obtenu." Le technicien en profitait aussi pour faire son mea culpa : "Comme il n'y a rien à en retirer, je dois assumer la responsabilité d'une défaite de ce type".

Quelques minutes plus tard en conférence de presse, il expliquera même que Leeds "n'a jamais aussi mal joué depuis quatre ans", soit son arrivée à la tête du club. Et si l'on se penche sur le bilan de Bielsa depuis le début de la saison, celui-ci est tout aussi compliqué avec trois victoires seulement en 17 journées de championnat. De quoi voir le vent de l'éviction prématurée souffler un peu plus fort ces prochains jours dans le dos de l'Argentin.

D'autant que les prochains matchs de Leeds d'ici la fin d'année n'appellent guère à l'optimisme avec la réception d'Arsenal samedi (18h30 sur RMC Sport 1) puis un déplacement à Liverpool le lendemain de Noël avant de finir 2021 contre Aston Villa à domicile le 28 décembre. Une période des fêtes qui risque donc d'être chaude pour l'ancien coach de l'OM...