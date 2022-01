Everton: Benitez prend la porte après la défaite face à Norwich

Au lendemain de la défaite à Norwich (2-1), Rafael Benitez a été limogé par Everton, six mois après son arrivée.

Six mois et puis s'en va. Arrivé sur le banc d'Everton en juin 2021, Rafael Benitez n'est plus l'entraîneur des Toffees. Le technicien espagnol a pris la porte ce dimanche "avec effet immédiat", au lendemain de la défaite face à Norwich (2-1). "Un remplaçant sera nommé en temps voulu", précise le club dans un communiqué. Fragilisé par la 15e place de son équipe après 19 matchs (5 victoires, 4 nuls, 10 défaites), l'ancien entraîneur de Liverpool n'a jamais rééllement convaincu dans la Mersey.

En conflit avec Digne

Après le revers face à Norwich, le coach de 61 ans, qui s'était engagé jusqu'en 2024, s'était montré presque fataliste. "Je dois m’assurer d’analyser les erreurs de ce genre que nous commettons et de les éviter pour l’avenir. D’autres choses ne sont pas entre mes mains. Je dois faire mon travail", a expliqué Benitez. Son management lui avait d'ailleurs posé quelques soucis avec ses joueurs, notamment Lucas Digne.

Après l'officialisation de son départ pour Aston Villa, l'international français ne s'était pas gêné pour tacler son ancien manager dans son message d'adieu. "Parfois, il suffit d’une seule personne extérieure pour détruire une belle histoire d’amour." En attendant leur nouvel entraîneur, les Toffees joueront déjà gros samedi prochain face à Aston Villa (à suivre dès 13h30 sur RMC Sport 1).