Everton-Crystal Palace: quatre hommes arrêtés après les incidents de Goodison Park

La police de Merseyside a annoncé que quatre personnes ont été arrêtées à la suite des incidents survenus à Goodison Park lors du match entre Everton et Crystal Palace, jeudi soir.

Ce vendredi, la police de Merseyside a déclaré que quatre hommes ont été arrêtés et qu'un agent a été soigné pour inhalation de fumée après l'envahissement de terrain des supporters des Toffees pour célébrer le maintien et la victoire d'Everton sur Crystal Palace à Goodison Park (3-2).



Trois hommes ont été arrêtés pour avoir pénétré ou tenté de pénétrer sur le terrain en possession d'un fumigène ou d'un feu d'artifice. Ils seront convoqués pour un entretien à une date ultérieure, a indiqué la police. Un autre homme a été arrêté pour trouble à l'ordre public.

La police va étudier les images de vidéosurveillance

"Nous voulons toujours que les fans profitent de ces occasions en toute sécurité et nous ne tolérerons en aucun cas un comportement antisocial ou criminel. Nous avons malheureusement vu se développer dans tout le pays une tendance à faire exploser des engins pyrotechniques dans les stades. Ce n'est pas pour rien qu'il est illégal de les introduire, car les fusées, les bombes fumigènes et les feux d'artifice peuvent représenter un grave danger pour les personnes qui les portent, ainsi que pour celles qui les entourent lorsqu'ils sont déclenchés" a confié l'inspecteur en chef Andy Rankine, dans des propos relayés par Sky Sports.



La police a également affirmé qu'elle continuera à travailler avec Everton "pour étudier les images de vidéosurveillance" afin "d'identifier ceux qui ont apporté des fumigènes, des fusées ou des feux d'artifice à Goodison Park. Ils seront traités avec fermeté par la police, le club et les tribunaux."

La rencontre de Premier League a également été le théâtre de la sortie de route de Patrick Vieira. L'entraîneur français de Crystal Palace a donné un coup de pied à un supporter adverse qui a profité d'un envahissement de terrain pour le provoquer physiquement. Le champion du monde 1998, qui se dirigeait vers le tunnel des vestiaires, a semblé ignorer ces actes pendant quelques secondes. Avant de finalement se tourner vers le supporter pour l'agripper et lui mettre un coup avec le pied droit.