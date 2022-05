Everton-Crystal Palace: la police britannique ouvre une enquête après le coup de pied de Vieira à un supporter

La police britannique a annoncé ce vendredi enquêter sur l'altercation lors de laquelle l'ex-Bleu Patrick Vieira, entraîneur de Crystal Palace, a mis au sol d'un coup de pied un supporter d'Everton qui l'avait pris à partie sur le terrain.

Il y aura une suite à l'altercation entre Patrick Vieira et un supporter. Au lendemain de la rencontre de Premier League entre Everton et Crystal Palace, où l'entraîneur français a frappé un fan adverse venu le provoquer, la police britannique a indiqué ouvrir une enquête.

Dans un communiqué, la police de de Merseyside (nord-ouest de l'Angleterre) déclare: "Nous travaillons avec Everton pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons à des témoins. Aucune plainte officielle n'a été reçue et les enquêtes sur l'incident sont en cours."

Pris à partie par un supporter d'Everton lors de l'envahissement de terrain en fin de rencontre, l'ancien milieu de terrain a mis au sol le fan d'une balayette. Le technicien français se rendait alors, dans le chaos, vers la sortie du terrain, au milieu des supporters des Claret and Blue, qui célébraient la victoire, synonyme de maintien dans l'élite.

Vieira défendu par le milieu du football

Selon l'agence Press Association, la fédération de football anglaise (FA) va aussi étudier l'incident, dont les images prennent une grande place en tête des sites des tabloïds. Vieira a aussi été bousculé par d'autres personnes avant de pouvoir quitter le terrain. Il a refusé de s'exprimer sur cet incident.

Frank Lampard, l'entraîneur d'Everton, a lui apporté son soutien à Vieira en disant "avoir de la peine pour Patrick" et décrivant une situation "pas facile". "Si c'est fait de la bonne manière, je suis d'accord pour que les supporters restent sur le terrain et en profitent", a toutefois souligné l'ex-milieu de terrain de Chelsea. Selon Lampard, "tant que tout le monde se comporte bien et que nous n'assistons pas à des scènes comme celles de l'autre soir, laissez-les vivre leur moment". "C'est l'essence même du football", a-t-il ajouté.

Plusieurs commentateurs et consultants en Premier League ont aussi tenu à défendre Vieira. "On ne peut pas bousculer les entraîneurs, les joueurs, toucher les joueurs et leur hurler à la figure". "Il faut arrêter de laisser les supporters entrer sur le terrain, c'est trop dangereux", a estimé Dion Dublin, ancien international anglais et désormais sur SkySports.