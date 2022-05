Everton-Crystal Palace: Vieira a frappé un supporter adverse venu le provoquer

Au terme de la défaite 3-2 de Crystal Palace contre Everton, Patrick Vieira a perdu ses nerfs quand un supporter adverse est allé le provoquer sur la pelouse.

Battu par un but dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, Patrick Vieira a perdu son sang-froid après le coup de sifflet final. L'entraîneur français de Crystal Palace, défait 3-2 par Everton jeudi soir, a donné un coup de pied à un supporter adverse qui a profité d'un envahissement de terrain pour le provoquer physiquement.

"Je n'ai rien à dire à ce sujet"

Les images de Sky Sports montrent dans un premier temps le supporter s'approcher de Patrick Vieira sur la pelouse du Goodison Park, tout en faisant des gestes de provocation. Sur les réseaux sociaux, une vidéo montre un homme - possiblement le même - en train de filmer Vieira de très près pendant qu'il lui adresse des doigts d'honneur et de copieuses insultes.

Le champion du monde 1998, qui se dirigeait vers le tunnel des vestiaires, a semblé ignorer ces actes pendant quelques secondes. Avant de finalement se tourner vers le supporter pour l'agripper et lui mettre un coup avec le pied droit.

Le supporter s'est effondré, pendant qu'un autre homme est venu pousser Vieira. À peine relevé, le fan des Toffees a semblé vouloir riposter avec ses bras. Il a finalement reculé de plusieurs pas en arrière, pendant que d'autres individus, dont un avec le maillot d'Everton, s'est approché du coach pour l'escorter et mettre fin à l'altercation.

"Je n'ai rien à dire à ce sujet", a commenté Patrick Vieira en conférence de presse d'après-match, comme le rapporte football.london.

Deux envahissements de terrain

Crystal Palace, 13e du classement de Premier League, menait 2-0 à la mi-temps dans cette rencontre face au 16e. Mais les Eagles, portés Jean-Philippe Mateta (21e) et Jordan Ayew (36e), ont concédé deux buts signés Michael Keane (54e) et Richarlison (75e). Ils ont fini par craquer et concéder le but de la victoire, inscrit de la tête par Dominic Calvert-Lewin, à la 85e minute.

Ce but a provoqué une explosion de joie dans le stade, à tel point que des dizaines de supporters sont entrés sur le terrain pour fêter avec les joueurs. À ce moment-là, la télévision montre d'ailleurs que Patrick Vieira est tout particulièrement agacé par cet incident. Après le coup de sifflet final, ce sont ensuite des centaines de fans des Toffees qui ont couru sur la pelouse.