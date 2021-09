Everton: grosse amende pour Gbamin, ancien joueur de Lens, après un accident en état d’ivresse

Jean-Philippe Gbamin (25 ans), milieu de terrain d’Everton, a été condamné à près de 30.000 euros d’amende après avoir provoqué un accident de la route alors qu’il conduisait en état d’ivresse.

La justice anglaise a condamné Jean-Philippe Gbamin (25 ans) à une amende de 25.000 livres (29.000 euros, soit une semaine de salaire) et à une interdiction de conduire pendant 14 mois, ce mercredi. Le milieu de terrain d’Everton avait provoqué un accident le 8 août dernier au petit matin (5h) à proximité de chez lui, après une soirée alcoolisée. Il conduisait avec un taux d’alcoolémie une fois et demi supérieur à la limite autorisé. Il avait accroché une Jaguar avec son Audi A8.

Le joueur s’est dit "désolé" devant la cour, après avoir laissé parler son avocat, qui a souligné la bonne coopération de son client le jour des faits. "Ce n'est pas son pays d'origine, a plaidé Me. John Dye. Il est né en Côte d'Ivoire, c’est un footballeur professionnel. Il y a une certaine attention de la presse, ce qui lui cause plus d'embarras. Quoi qu'il arrive ici, il sera également condamné à une amende par le club. Ce matin-là à 5 heures, il avait un peu dormi, mais au petit matin, on lui a demandé s'il pouvait emmener quelqu'un chez lui. Parce qu'il avait un peu dormi et qu'il se sentait bien pour conduire, il est monté dans ce véhicule. C'était une énorme erreur. C'était une énorme erreur de jugement."

Son avocat insiste sur sa coopération et ses difficultés à Everton

"Il est blessé depuis près de deux ans, a poursuivi l’avocat. Il a signé il y a deux ans pour Everton mais n'a joué que deux matchs, puis s'est blessé. Il vit au Royaume-Uni avec très peu d'amis et de soutien, bien que ce ne soit pas une excuse pour se retrouver ici. L'autre conducteur lui a demandé de rester sur les lieux et les dommages étaient très, très limités, c'était de la peinture. Tout cela sera réglé par l'assurance et il a donné ses coordonnées. Il a un enfant de 15 mois. Son fils et sa famille sont en France et en Allemagne. Une partie de ses revenus est reversée à des œuvres caritatives, à des crèches en Côte d'Ivoire. Son revenu net est de 25.000 livres (29.000 euros, donc) par semaine après impôt (29.000 euros)."

Formé à Lens, Gbamin a été transféré à Mayence en 2016 contre cinq millions d’euros. Ses belles prestations en Allemagne ont poussé Everton à le recruter contre 25 millions d’euros trois ans plus tard. Une blessure aux ischio-jambiers puis une rupture du tendon d’Achille lors d'un tennis-ballon ont gâché ses deux premières saisons à Liverpool. Il a seulement disputé quatre matchs avec les Toffes depuis son arrivée.