Premier League: Arsenal punit rapidement Tottenham dans le derby

Bien emmené par ses pépites Saka et Smith-Rowe, Arsenal a dominé sans trembler le derby londonien ce dimanche face à Tottenham (3-1), qui enchaîne une troisième défaite de rang en Premier League.

Les Gunners vont beaucoup mieux. Lanterne rouge après quatre journées, les hommes de Mikel Arteta viennent d’enchaîner un quatrième succès de suite en Premier League. Surtout, ils ont regagné la confiance de leur public, après avoir dompté Tottenham dans le derby à domicile ce dimanche (3-1). Arsenal (10e) en profite même pour doubler les Spurs (11e) au classement.

Saka et Smith Rowe ont brillé

Un derby plié en 35 minutes de jeu. Les Gunners n’ont pas eu le temps de douter dans leur Emirates Stadium. Absolument seul dans les six mètres à la réception d’un centre de Saka, Smith Rowe a trompé Lloris en toute tranquillité (12e), avant un chef-d’œuvre collectif. Initié par Rumsdale, devenu titulaire dans le but d’Arsenal, le mouvement des Gunners, tout en une touche ou presque, est splendide. Aubemayang est venu conclure d’une frappe croisée cette contre-attaque pour son 50e but dans l’enceinte londonienne (27e). Avec à clé, un joli clin d’œil à Thierry Henry, tout heureux en tribunes.

Saka est venu donner un coup de massue aux Spurs dans la foulée, avec un but en solitaire venu d’une nouvelle transition éclair (34e). L’international anglais de 20 ans est devenu à cette occasion le plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive dans l’histoire du derby du nord de Londres. Une performance que Smith Rowe, également âgé de 20 ans, a aussi réussi cet après-midi.

Encore une lourde défaite pour Tottenham, qui inquiète

Malgré la réduction de l’écart de Son (79e) et l’arrêt gigantesque de Ramsdale pour repousser sur sa transversale la frappe de Lucas (90e+2), Tottenham n’est pas parvenu à renverser la situation en seconde période. Les troupes d’Espirito Santo ne rassurent pas, une semaine après une lourde défaite dans un autre derby londonien, face à Chelsea (0-3), qui avait déjà suivi un large revers sur la pelouse de Crystal Palace (0-3). La Ligue Europa, jeudi prochain, pourrait faire figure de bol d’air pour les Spurs, alors que les Gunners, revenus dans la première partie de tableau, peuvent enfin souffler.