Neal Maupay chambre en célébrant l’égalisation à la dernière seconde

Neal Maupay a arraché le match nul à la toute dernière seconde dans le derby de la M23 entre Crystal Palace et Brighton (1-1), lundi en clôture de la 6e journée de la Premier League. Et l’attaquant français a bien chambré.

Neal Maupay a éteint Selhurst Park, lundi. L’attaquant français a arraché le match nul pour son équipe de Brighton à la dernière seconde (1-1) sur le terrain de Crystal Palace (1-1), dans le derby de la M23, du nom de la route qui rellie les deux stades entre le sud de Londres et le Sussex.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

Après l’ouverture du score sur penalty de Wilfried Zaha juste avant la pause, les Seagulls ont longtemps poussé en vain pour revenir. Cela s’est finalement joué sur un anodin renvoi du gardien de Palace. Alors que le temps additionnel était entré dans la dernière de ses cinq minutes, l’Espagnol Vicente Guaita a dégagé un six mètres en pensant donner de l’air à son équipe.

Le ballon a finalement atterri dans les pieds du défenseur néerlandais Joel Veltman qui, du milieu de terrain, a instantanément dégagé dans la course de Maupay. Le Français a surpris toute la défense pour lober Guaita et égaliser. En plus d’éteindre les fans de Crystal Palace, l’ancien Niçois a célébré son but en chambrant les supporters adverses, les mains sur les oreilles. Il en a remis une couche sur son compte Instagram en se réjouissant de son "coup de clim". "Pas de légende nécessaire", a-t-il ajouté.

Les fans de Brighton, qui avaient fait le déplacement d’une soixantaine de kilomètres, ont, eux, explosé de joie. Ce but les console même s’ils espéraient une victoire qui leur aurait permis de prendre la première place de la Premier League, devant Liverpool. Brighton est actuellement 6e (13 points) avec une longueur de retard sur les Reds, leaders. Les hommes de Graham Potter signent un excellent début de saison (4 victoire, 1 nul, 1 défaite). Maupay aussi puisqu’il a déjà marqué à quatre reprises.