Everton: l'échange tendu entre Mina et des supporters des Toffees

Le défenseur Yerry Mina a fait face à la colère de ses supporters après la nouvelle défaite des Toffees samedi face à Southampton (1-2). Everton, 19e de Premier League, est en grand danger.

Attention, monument en péril. Neuf fois champion d’Angleterre, vainqueur de la Coupe des Coupes 1985, et présent en première division anglaise depuis 1954, Everton traverse actuellement l’une des périodes les plus complexes de son histoire. La saison dernière avait déjà été très, très compliquée, avec une 16e place finale, loin des objectifs européens fixés par les patrons du club. Mais la situation est encore plus critique aujourd’hui. Malgré un effectif de qualité sur le papier, les Toffees pointent à une terrible 19e place après 19 journées. Samedi, ils ont encore été battus à domicile par Southampton (2-1), lanterne rouge de Premier League.

L'échange s'est bien terminé

Et leur calendrier s’annonce corsé. Ils iront le week-end prochain sur le terrain de West Ham, autre rival pour le maintien, avant de se farcir Arsenal et Liverpool. Pas de quoi rassurer leurs supporters, en colère et atterrés par les prestations de leur équipe chaque week-end. Après la défaite face aux Saints, certains ont cherché à s’expliquer avec les joueurs de Frank Lampard, en leur bloquant la route à l’extérieur de Goodison Park. Sur des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, Yerry Mina est notamment filmé en train de faire face, en dehors de son véhicule, à des fans révoltés. "Si on descend, tu restes ! Si on va en Championship, tu restes ! Sois un leader mon garçon, exprime-toi ! Respecte-nous, montre-nous un peu de passion", lui dit l'un d'entre eux, fou de rage.

Très calme malgré la situation, le défenseur colombien, qui était encore sur le banc samedi, lui répond sans hausser le ton : "Je donnerais ma vie pour ce club." Réponse du supporter : "Montre-leur que tu es l'homme de la situation. Sois notre capitaine, porte le brassard." Mina s’est alors dit "désolé" pour la situation du club. L’échange s’est bien terminé avec une poignée de main entre les deux hommes, puis des applaudissements pour Mina, qui a pu repartir sans altercation. Selon les médias britanniques, d’autres supporters s’en sont pris à Anthony Gordon, en tentant d’empêcher le milieu de terrain anglais de quitter le stade, avant d’accompagner son départ en voiture par un flot d’insultes.

Avant le match, Everton avait annoncé que ses dirigeants avaient "reçu l'ordre" de ne pas se rendre à Goodison Park en raison d'une "menace réelle et crédible pour leur sûreté et sécurité". "Jamais auparavant l'ensemble de notre conseil d'administration n'avait reçu l'ordre de ne pas assister à un match pour des raisons de sécurité, avait déploré un porte-parole du club. C'est un jour profondément triste pour Everton." En pleine crise, les coéquipiers d’Idrissa Gueye n’ont plus gagné en championnat depuis la victoire 3-0 obtenue le 22 octobre contre Crystal Palace.