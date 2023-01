Everton: les dirigeants dissuadés de se rendre au stade... pour leur sécurité

Des menaces reçues par Everton ont contraint les membres du conseil d'administration du club à renoncer à assister au match de championnat prévu à domicile contre Southampton (samedi 16h).

À Everton, 18e de Premier League, le climat est délétère. À quelques heures du match de championnat prévu ce samedi à domicile contre Southampton, le club a annoncé que ses dirigeants avaient "reçu l'ordre" de ne pas se rendre au stade en raison d'une "menace réelle et crédible pour leur sûreté et sécurité".

Une "correspondance malveillante" et des "agressions physiques"

Cette instruction formulée par des "conseillers en sécurité" a été adressée aux membres du conseil d'administration: le président Bill Kenwright, la directrice générale Denise Barrett-Baxendale, le directeur financier Grant Ingles et le directeur non exécutif Graeme Sharp. "Jamais auparavant l'ensemble de notre conseil d'administration n'avait reçu l'ordre de ne pas assister à un match pour des raisons de sécurité, déplore un porte-parole du club. C'est un jour profondément triste pour Everton et les Evertoniens".

Le club justifie cette décision par l'existence de menaces dans une "correspondance malveillante". Il est aussi question "d'incidents croissants" avec notamment des "agressions physiques ciblées" commises lors de récents matchs à Goodison Park.

En crise sportive, Everton n'a plus gagné en championnat depuis la victoire 3-0 obtenue le 22 octobre contre Crystal Palace pour la 13e journée. Avec seulement 15 points en 18 matchs, les Toffees n'ont que trois points d'avance sur la lanterne rouge Southampton. "Les fans ont totalement le droit de faire part de leur mécontentement", a dernièrement commenté l'entraîneur Frank Lampard.

Fait rare en Angleterre, un jet de fumigène sur la pelouse a perturbé la précédente rencontre d'Everton en Premier League (défaite 4-1 à domicile contre Brighton). Le club avait alors rappelé qu'il appliquait une politique de "tolérance zéro" face à ce type d'incidents et qu'il était prêt à révoquer des abonnements.