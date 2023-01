Mercato: Rooney sur la short-list d’Everton en cas de départ de Lampard

Wayne Rooney fait partie des pistes étudiées par Everton en cas d’éviction de son entraîneur Frank Lampard, plus que jamais sur la sellette en raison de la situation critique des Toffees.

Un enfant du club de retour à Everton? Selon The Sun, Wayne Rooney fait partie des pistes étudiées par les dirigeants des Toffees en cas d’éviction de Frank Lampard, en grand danger en raison de la situation de l’équipe, humiliée à domicile (1-4) par Brighton mardi et actuellement 18e et première relégable en championnat. L’ancien joueur de Chelsea sera encore sur le banc samedi pour la réception de Southampton mais rien n’assure qu’il conservera ses fonctions à plus long terme.

Plusieurs pistes sont déjà envisagées pour pallier son éventuel départ. L’une mène donc à Rooney, formé à Everton où il est revenu jouer une saison (2017-2018) après sa flamboyante aventure avec Manchester United (2004-2017). Après avoir arrêté sa carrière en 2021, il s’est reconverti comme entraîneur et dirige la franchise américaine de DC United depuis l’été dernier. Sera-t-il tenté par un retour à Liverpool?

Dyche et Martinez également sur la short-list?

En janvier 2022, il avait révélé avoir déjà été approché par les dirigeants d’Everton pour prendre la succession de Rafael Benitez, viré quelques jours plus tôt. Mais il n’avait pas donné suite en raison de son engagement avec Derby County. "Ils ont contacté mon agent et m'ont demandé de passer un entretien pour le poste que j'ai refusé, avait-il déclaré. Je crois que je serai un manager de Premier League et que je suis prêt pour cela, et si c'est avec Everton à l'avenir, ce serait formidable. C'était une décision très difficile, mais j'ai un travail ici à Derby qui est important pour moi."

Deux autres noms sont cités pour potentiellement succéder à Lampard. Le premier est Sean Dyche, ancien entraîneur emblématiques de Burnley d’où il a été évincé en avril dernier. Roberto Martinez serait la troisième piste étudiée. L’ancien sélectionneur de la Belgique a quitté ses fonctions à l’issue du Mondial et connaît bien Everton où il a passé trois saisons sur le banc (2013-2016).