Everton: la réponse de Benitez aux critiques des supporters sur son passé à Liverpool

Rafael Benitez a officiellement été présenté ce mercredi par Everton lors d’une conférence de presse. Il a profité de ce temps de parole pour réagir aux attaques des supporters des Toffees depuis sa nomination à la tête de l’équipe, lui qui est passé par Liverpool.

Rafael Benitez, qui a entraîné Liverpool durant six saisons entre 2004 et 2010, a décidé de rejoindre le club ennemi d’Everton. C’est le deuxième coach à passer par les deux clubs après l'Irlandais William Edward Barclay à la fin des années 1980. Depuis sa nomination, il doit faire face à des insultes de la part des supporters d’Everton et de Liverpool, et une banderole a même été déployée à proximité de son domicile pour dénoncer son arrivée chez les Toffees.

Lors de sa présentation ce mercredi, il a expliqué qu’il voulait se focaliser sur "les personnes qui m'encourageaient à bien faire." Avant d’afficher ses ambitions pour la saison prochaine : "Je veux être compétitif. Je veux me battre pour tout ce que vous pouvez faire. C'est une grande opportunité, un défi de ma part et je suis vraiment heureux de cela."

Son passé chez les Reds pose problème

Lors d’une confrontation en 2007 entre Liverpool et Everton, il avait qualifié son adversaire de "petit club", une critique qui revient et qui ne passe pas chez les supporters. Le technicien espagnol a tenu à se défendre devant les médias: "C'était il y a longtemps. Vous vous battez pour votre club et c'est ce que je vais faire maintenant. Si vous êtes le manager, vous devez défendre votre club dans n'importe quel contexte. Dans ce cas, je vais me battre pour Everton. Je vais essayer de faire de mon mieux à chaque match. J'essaierai de rivaliser avec n'importe qui. Je suis vraiment heureux que ce club devienne de plus en plus grand et je suis heureux de l'idée que nous puissions défier et rivaliser et je vais me battre pour cela."

Les Toffees débuteront la saison le 14 août prochain à domicile contre Southampton.