Premier League: ancien entraîneur de Liverpool, Benitez signe à Everton

Retour en Angleterre pour Rafael Benitez. Chez l’ennemi. Ancien manager de Liverpool (2004-2010), avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2005, l’Espagnol de 61 ans s’est engagé ce mercredi en faveur d’Everton. Il a signé un contrat de trois ans. "Je suis ravi de rejoindre Everton. J'ai été très impressionné par l'ambition affichée par les responsables du club. Je pense que c'est un club qui évolue. Je suis déterminé à jouer un grand rôle pour aider ce grand club à réaliser ses ambitions", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des supporters hostiles

Libre depuis son départ du Dalian Yifang (Chine) fin janvier, il succède à Carlo Ancelotti, parti du côté du Real Madrid. Une arrivée qui déplaît fortement à certains supporters des Reds et des Toffees. La police de Liverpool a même annoncé lundi avoir ouvert une enquête après qu'une banderole menaçante à l’encontre de Benitez a été accrochée près de son ancien domicile. "On sait où tu habites. Ne signe pas", était-il écrit.

Des bannières avaient déjà fait leur apparition ces derniers jours devant le stade de Goodison Park sur lesquelles on pouvait lire "Benitez (n'est) pas le bienvenu" ou "Rafa, va te faire f....". Comme le rapporte Opta Joe, il n'est que le deuxième entraîneur de l'histoire à avoir à la fois dirigé Everton et Liverpool, après l'Irlandais William Edward Barclay à la fin des années 1980.

Après Liverpool, Benitez a coaché l’Inter Milan, Chelsea, Naples, le Real Madrid, Newcastle et donc le Dalian Yifang. "Rafa nous a beaucoup impressionnés par ses connaissances et son expérience, mais surtout par la passion dont il a fait preuve pour rejoindre notre club. Nous nommons Rafa parce que nous pensons qu'il apportera des succès à notre club. Pour le dire simplement, nous devons être au sommet du championnat et remporter des trophées. Rafa est un gagnant avec une vaste expérience internationale et nous avons trouvé le meilleur homme pour y parvenir pour nous", a réagi l'actionnaire majoritaire d'Everton, Farhad Moshiri. La saison dernière, Everton n'avait terminé qu'à la dixième place de la Premier League.