Mercato: Everton voudrait Lenglet pour en faire le patron de sa défense

Selon Sport, Rafael Benitez, entraîneur d’Everton, s’intéresse au profil de Clément Lenglet (26 ans), défenseur du FC Barcelone. Le technicien espagnol souhaiterait même en faire son leader de défense.

Malgré la fronde des supporters accompagnant sa nomination, Rafael Benitez est bien le nouvel entraîneur d’Everton, grand rival de Liverpool, son ancien club. Et l’Espagnol s’est déjà mis au travail en ciblant un premier chantier: celui de rebâtir sa défense. Selon Sport, il ne compterait pas sur le Colombien Yerry Mina - dont le départ semble acté - et aurait déjà ciblé celui dont il veut faire le patron de son arrière garde: le Français Clément Lenglet (26 ans).

Benitez aurait déjà fait part de ses intentions au club catalan qui ne serait pas opposé à un départ de l’ancien Nancéien. Au contraire. En grande difficulté financière, le Barça s’active pour dégraisser son effectif et surtout faire entrer de l’argent dans les caisses pour enfin pouvoir prolonger le contrat de sa star Lionel Messi. Arrivé au Barça en 2018 contre 36 millions d’euros en provenance du FC Séville, Lenglet reste sur une dernière saisons très moyenne et harassante (48 matchs, 1 but).

Le traumatisme de l'Euro

Il a aussi vécu un Euro très compliqué avec l’équipe de France. Remplaçant lors des trois matchs de poule, il a été aligné dans une défense à trois lors du 8e de finale face à la Suisse au cours duquel il a vécu un calvaire. Perdu dans le schéma de jeu et dépassé sur l’ouverture du score adverse, il avait été remplacé dès la mi-temps de cette rencontre finalement perdue par les Bleus (3-3, 5 tab 4).

Sous contrat jusqu’en 2026, Lenglet dispose d’une belle valeur sur le marché. Ronald Koeman, entraîneur, et Joan Laporta, le président, devraient donner leur feu vert en cas de belle offre. Si les deux clubs ne parviennent pas à trouver un accord, une autre piste est étudiée par les Toffees: celle du défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly.