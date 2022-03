Everton: Lampard s'est cassé la main en célébrant la victoire contre Newcastle

Frank Lampard, manager d’Everton, a célébré avec fracas la victoire de son équipe dans le temps additionnel face à Newcastle (1-0), jeudi en Premier League, au point de se casser la main, selon son premier diagnostic.

Everton a signé une victoire capitale dans la course au maintien face à Newcastle (1-0), jeudi en match en retard de la 20e journée de Premier League. Réduits à dix après l’expulsion d’Allan (83e), les Toffees ont arraché leur succès à la 99e (il y a eu 14 minutes de temps additionnel) grâce à Alex Iwobi. A égalité avec le premier relégable avant le coup d’envoi, ils s’offrent ainsi une petite respiration sur la zone rouge avec trois longueurs d’avance sur Watford.

Une libération pour Frank Lampard qui a exulté sur le but de son attaquant nigérian. Au point... d’y laisser une partie de son intégrité physique. "Je pense que je me suis cassé un os de la main, a-t-il confié sur la BBC. Après le but j’ai réalisé que le match était bien parti… J’étais un peu secoué, c'était un peu douloureux. Mais vous savez quoi, pour les trois points que nous avons obtenus à la fin, ce n'est pas un problème. Donc je ne vais pas trop me plaindre."

Il en a de nouveau parlé en conférence de presse. "Je ne sais pas (comment il s'est blessé, ndlr), ça s'est passé lors des célébrations du but, a-t-il confié. Je pense que j'ai juste heurté quelque chose d'une manière ou d'une autre et j'ai réalisé deux minutes plus tard que ma main tremblait et me faisait un peu mal - mais je vais le prendre pour les trois points."

Il n'avait gagné qu'un match jusque-là

Démis de ses fonctions à Chelsea en janvier 2021, Lampard a été nommé sur le banc d’Everton un peu plus d’un an plus tard, le 31 janvier dernier. Il a pris la place de l’Espagnol Rafael Benitez, remercié quelques jours plus tôt. Depuis sa nomination, il n’avait gagné qu’un match en Premier League (face à Leeds, pour cinq défaites).

Everton a désormais rendez-vous sur le terrain de Crystal Palace, dimanche pour y disputer son quart de finale de FA Cup. La compétition n’est pas forcément la priorité du club, davantage tourné vers sa survie dans l’élite. Mais la coupe reste un moyen de retrouver l’Europe pour une équipe qui affichait de grandes ambitions cette saison. Elles ont vite volé en éclat dans un climat de gronde. Lampard est prêt à y laisser sa main pour confirmer. "Ils peuvent m'en casser un à chaque match s'ils le veulent, a-t-il souro. Ce match est spécial mais il ne l'était pas pour nous ces dernières semaines."