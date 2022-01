Everton: les fans demandent déjà le départ du futur entraîneur… pas encore nommé

Les fans d’Everton se sont rassemblés mercredi devant le stade pour demander le départ des dirigeants mais aussi de Vitor Pereira, fortement pressenti pour devenir le nouvel entraîneur mais pas encore nommé.

La colère gronde à Everton, seulement 16e de Premier League. Les Toffees viennent de se séparer de l’entraîneur Rafael Benitez et l’identité de son potentiel remplaçant ne plaît pas aux supporters. Vitor Pereira est ainsi fortement pressenti pour être nommé mais il fait déjà face à un climat de défiance avant même sa nomination. Une inscription "Pereira Out, Lampard In" a fleuri sur un mur des installations du club. Pereira est arrivé en Angleterre en début de semaine pour échanger avec les dirigeants alors que le nom de Lampard est récemment apparu parmi les candidats.

"Je pense que ces critiques ne s'adressent pas à moi"

"À mon avis, certaines critiques ne sont pas pour moi, a-t-il confié sur Sky Sports. Parce qu'ils ne me connaissent pas très bien, ils ne connaissent pas mon travail, ils ne me connaissent pas en tant que personne, ils ne connaissent pas mon CV. J’ai travaillé dans beaucoup de pays, plusieurs clubs et j’ai obtenu plusieurs titres. Avant de travailler avec une personne, vous ne pouvez pas juger. C'est la première fois de ma carrière que je vois ce genre de choses. Je n'ai jamais eu dans ma carrière ce genre de commentaire sur moi. Mon CV parle de lui-même. Je pense que ces critiques ne s'adressent pas à moi."

Pereira n’est pas la cible principale du courroux des supporters d’Everton qui s’en prennent surtout au propriétaire Farhad Moshiri et aux dirigeants du club. Une photo de l’ancien patron, Bill Kenwright, a ainsi été recouverte de peinture et plusieurs banderoles ont été déployées pour réclamer le départ de l’équipe dirigeante en place. Dans son interview, Pereira confie être "blessé" par ce climat de défiance mais l’ancien entraîneur de Porto ne retire pas sa candidature.

"Oui bien sûr (je veux le travail), poursuit-il. J'ai eu quelques entretiens, pas un seul, plus d'un, avec différentes personnes du club. On a discuté de tout, j'ai discuté avec différentes personnes du club, du conseil d'administration, je leur ai donné mon point de vue sur ce que je pense du club, de l'équipe. J'ai parlé avec Moshiri, Bill Kenwright et d'autres personnes du club. Je pense qu'ils étaient enthousiastes ce que j'ai proposé."