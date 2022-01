Everton-Aston Villa: Digne touché par un lancer de bouteille pour son retour à Goodison Park

Le match de la 23eme journée de Premier League entre Everton et Aston Villa a été marqué ce samedi par des jets de projectiles de la part des fans des Toffees à Goodison Park. Alors qu’ils célébraient le but de Buendia en fin de première période, Matty Cash et Lucas Digne ont été touchés.

Les incidents dans les stades ne touchent pas que le foot français. Ce samedi, c’est la Premier League qui a été le théâtre de la bêtise de certains supporters. La triste scène s’est déroulée juste avant la pause du match de la 23eme journée entre Everton et Aston Villa à Goodison Park. Après qu'Emi Buendia a ouvert le score, les joueurs de Birmingham ont célébré le but près du poteau de corner.

Digne et Cash ont pu reprendre le match

Des fans d’Everton ont alors jeté des projectiles qui ont atteint les deux arrières latéraux, Matty Cash et Lucas Digne. Une bouteille en plastique a été retrouvée sur la pelouse. Le défenseur français, auteur du corner décisif, est arrivé à Aston Villa cet hiver en provenance de... Everton. Il effectuait son retour à Goodison Park. Digne est resté de longues secondes allongé sur la pelouse en se prenant la tête. Avant le match, il avait sifflé par son ancien public.

La mi-temps a été sifflée dans la foulée de cet incident. Les deux joueurs ont pu retrouver leur place après la pause. "Ces images sont catastrophiques, a estimé notre consultant Eric Roy sur RMC Sport 1. Des jets de projectiles dans un rectangle vert, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver dans un stade." Il y a deux semaines, le joueur français de Crystal Palace, Michael Olise avait aussi été touché à la tête par une bouteille en plastique jetée par des supporters de Millwall lors d'un match de Coupe.