Everton-Aston Villa: l'homme qui a lancé une bouteille sur des joueurs a été arrêté

Quelques heures après le jet de bouteille sur Matty Cash et Lucas Digne lors d'Everton-Aston Villa, les Toffees ont annoncé que le coupable avait été arrêté par la police.

Everton a annoncé ce samedi que le lanceur de projectiles lors de la rencontre face à Aston Villa a été arrêté quelques heures après le coup de sifflet final. "Le personnel de sécurité d'Everton et la police du Merseyside ont identifié le supporter grâce aux images de vidéosurveillance, indiquent les Toffees dans un communiqué. Plusieurs objets ont été lancés vers le terrain après le but d'Aston Villa à la fin de la première mi-temps, l'un d'entre eux semblant toucher deux joueurs adverses. L'enquête en collaboration avec la police est en cours et le club interdira à tout supporter identifié de jeter des objets."

Digne et Cash touchés

Juste après l'ouverture du score d'Emi Buendia dans le temps additionnel de la première période (45e), les joueurs de Birmingham ont célébré le but près du poteau de corner. Des fans d’Everton ont alors jeté des projectiles qui ont atteint les deux arrières latéraux, Matty Cash et Lucas Digne, qui effectuait son retour à Goodison Park. Une bouteille en plastique a été retrouvée sur la pelouse.

Le Français est resté de longues secondes allongé sur la pelouse en se prenant la tête, avant de se relever et reprendre le match. Malgré cet incident, les Villans se sont imposés 1-0 sur la pelouse d'Everton. Aston Villa grimpe à la 10e place du classement. Les Toffees occupent une inquiétante 16e place.