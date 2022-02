Everton: les règles très strictes de Lampard avec ses nouveaux joueurs

Nommé sur le banc de touche d’Everton pour remplacer Rafael Benitez, Frank Lampard met les bouchées doubles pour que ses joueurs soient impliqués dans le projet du club. Afin de montrer son autorité, l’entraineur aurait instauré de nombreuses règles, pouvant conduire à des amendes si elles ne sont pas respectées.

L’après Carlo Ancelotti est très compliqué pour Everton. Alors que le club est actuellement 16ème au classement en Premier League, la direction a pris une décision importante pour stopper l’hémorragie. Exit Rafael Benitez, dont la venue avait surpris de nombreux fans compte tenu de son passé à Liverpool, et bienvenue Frank Lampard.

Après un passage mitigé sur le banc de Chelsea entre 2019 et 2020, l’ancien milieu de terrain se voit offrir une nouvelle chance de prendre en charge une équipe dans l’élite. Afin d’assurer le maintien des Toffees, l’Anglais a mis en place des règles strictes. Selon The Sun, tout joueur utilisant son téléphone pendant une réunion ou un dîner devra payer 2.300 euros. Environ 6.000 euros seront demandés si un élément refuse de rentrer avec l’équipe après un match disputé à l’extérieur.

Un joueur déjà épinglé

À peine arrivé, Lampard a déjà vu un de ses joueurs ne pas jouer le jeu en arrivant quelques secondes en retard à une réunion. Le média anglais rapporte que le coach aurait demandé au concerné d’apporter l’argent sur son bureau. Le lendemain, l’ancien des Blues a rendu le montant au joueur, en lui faisant savoir qu’il s’agissait d’un avertissement.

Pour ses premiers mots devant la presse, Lampard avait déjà évoqué l’urgence de la situation et qu’il comptait rapidement mettre à contribution les coéquipiers de Jordan Pickford: "Je veux simplement venir et m’assurer que je me mets au travail très rapidement et que les joueurs y répondent rapidement. Je crois que si nous faisons cela, nous pouvons aller dans la bonne direction."