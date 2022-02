Mercato: Everton officialise l'arrivée de Dele Alli

Une heure après la fermeture du mercato, Everton a (enfin) officialisé l'arrivée de Dele Alli en provenance de Tottenham. L'international anglais s'est engagé jusqu'en 2024.

Mieux vaut tard que jamais. Plus d'une heure après la fermeture du mercato hivernal, Everton a officialisé la signature de Dele Alli en provenance de Tottenham. Le milieu a signé un contrat de deux ans et demi et est désormai lié avec les Toffees jusqu'en 2024. "Je suis très heureux d'avoir signé à Everton, un bon club avec de supers fans et une belle histoire. Je suis très impatient de disputer mon premier match avec le maillot d'Everton. Je suis impatient à l'idée d'aider l'équipe et de travailler avec le nouveau coach, Franck Lampard", a expliqué Dele Alli sur le site du club.

Un renford au milieu

L'international anglais (25 ans) vient apporter de la densité au milieu des Toffees, qui peut également compter sur Donny Van de Beek, prêté par Manchester United lors du dernier jour du mercato. Lors de son aventure à Tottenham, Deli Alli a inscrit 67 buts en 269 matchs et a été finaliste de la Ligue des champions en 2019. Très en vue lors de ses débuts chez les Spurs, le milieu avait disparu de la circulation depuis le début de la saison.

Si aucun montant n'a été divulgué pour ce transfert, les médias anglais évoquent un transfert aux alentours de 40 millions de livres (48 millions d'euros) en fonction de ses performances. Frank Lampard, le nouvel entraîneur des Toffees, a lui poussé pour enrôler Dele Alli du côté de Goodison Park. La nouvelle recrue pourrait faire ses débuts en Premier League à Newcastle mardi prochain.