Everton: Pickford se moque de Maddison après son avoir arrêté son penalty (avec une antisèche)

Jordan Pickford a sauvé Everton d’une défaite certaine à Leicester, un concurrent direct pour le maintien, en arrêtant un penalty de James Maddison, son coéquipier en sélection dont il s’est moqué à l’issue du match, lundi (2-2).

Le match de la peur s’est conclu sur un score de parité, lundi entre Leicester et Everton (2-2). Et Jordan Pickford a évité une défaite certaine à son équipe en repoussant un penalty de James Maddison dans les arrêts de jeu de la première période. Le gardien anglais s’est aidé d’une antisèche collée sur sa gourde. Les consignes lui indiquaient que le milieu de Leicester tirait 60% de ses penalties dans l’axe du but. Après avoir feinté un départ sur un côté, il est finalement resté dans l’axe pour repousser la frappe de son coéquipier en sélection anglaise.

Maddison ferait un mauvais joueur de poker, selon Pickford

Et Pickford ne s’est pas gêné pour chambrer son habituel partenaire avec les Three Lions à l’issue de la rencontre. "'Madders', il a besoin d'apprendre sa leçon, a-t-il lancé au micro de Sky Sports. Ne jouez pas au poker en vous fiant aux sons. Pour être honnête, j'ai fait mes devoirs, j’ai regardé ce matin où j'allais aller (en cas de penalty, ndlr). Mais c'est un bon joueur et il devait s'attendre à ce que je fasse un mouvement."

"Il a une excellente exécution et je pense qu'il s'attendait à ce que je plonge, alors je l'ai doublement bluffé, a-t-il poursuivi. Alors oui, c'était un grand moment dans le jeu et je suis assez heureux. Je l'ai sauvé parce que je suis là pour ça, tu sais, essayer d'aider mes coéquipiers s'ils font des erreurs. Parfois, c'est dur, les penalties, mais je ferai de mon mieux pour les sortir du pétrin."

Le gardien s’est aussi amusé de voir l’image de sa gourde avec les consignes sur les tireurs adverses diffusée à la télévision. "Ouais il tire au milieu la plupart du temps, le caméraman était bon ce soir!" Avec ce résultat, Leicester sort de la zone rouge grâce à une meilleure différence de buts que le premier relégable Nottingham Forest. Everton est avant-dernier avec un point de retard sur le premier non relégable.