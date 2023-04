Premier League: Rodgers remercié par Leicester, à la lutte pour le maintien

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche après-midi, Leicester a acté la fin de sa collaboration avec son entraîneur depuis quatre ans, Brendan Rodgers. Les Foxes, avant-derniers de Premier League, sont en grand danger à dix matchs de la fin de la saison.

C'était la défaite de trop pour Brendan Rodgers. Battu samedi sur la pelouse de Crystal Palace (2-1), l'ancien coach de Liverpool (2012-2015) a vécu ses dernières heures sur le banc des Foxes. Ce dimanche, l'homme de 50 ans a été remercié par Leicester dans un communiqué officiel publié sur le site du club. Celui-ci précise qu'un accord a été trouvé entre les deux parties.

> Suivez toutes les infos mercato sur RMC Sport

19es en Premier League, les Foxes vont devoir batailler pour se sauver dans l'élite du foot anglais. Ceux-ci restent sur cinq défaites et un nul sur leurs six derniers matchs de championnat. Une crise que le club espère faire cesser pour les dix dernières rencontres de la saison.

Leicester "obligé de prendre des mesures" alors que le club lutte pour le maintien

Rodgers aura passé quatre ans en tant qu'entraîneur de l'équipe première et quitte le King Power Stadium en étant l'un des coachs les plus titrés de l'histoire de Leicester. C'est lui qui a mené les Foxes au premier titre du club en FA Cup en 2021, puis au titre lors du Community Shield la même année. L'an dernier, les Foxes avaient connu leur première demi-finale européenne (en Ligue Europa Conference, battu par la Roma).

"Les réalisations de l'équipe sous la direction de Brendan parlent d'elles-mêmes - nous avons vécu certains de nos meilleurs moments de football sous sa direction et nous lui serons toujours reconnaissants, ainsi qu'à son équipe, pour les sommets qu'ils nous ont aidés à atteindre sur le terrain", a expliqué le président du club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, dans le communiqué.

"Cependant, les performances et les résultats de la saison en cours ont été inférieurs à nos attentes communes. Nous avions cru que la continuité et la stabilité seraient essentielles pour corriger notre trajectoire (...) Malheureusement, l'amélioration souhaitée ne s'est pas concrétisée et, avec 10 matchs restants de la saison, le Conseil est obligé de prendre des mesures alternatives pour protéger notre statut de Premier League. La tâche qui nous attend dans nos 10 derniers matchs est claire. Nous devons maintenant nous rassembler - fans, joueurs et staff - et montrer l'équilibre, la qualité et la lutte pour assurer notre position en tant que club de Premier League."