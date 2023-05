Football: le groupe qui détient Manchester City rachète le club brésilien de Bahia

Le City Football Group a annoncé ce jeudi l'achat de Bahia. Le club brésilien est la 13eme équipe à intégrer le groupe qui possède notamment Manchester City et l'Estac.

Le City Football Group, qui possède Manchester City et des participations dans une douzaine d'autres clubs dans le monde, a annoncé jeudi le rachat du club de Bahia, qui évolue en première division brésilienne. Le conglomérat, qui dépend du fonds souverain d'Abou Dhabi, a acquis 90% des actions de ce club très populaire du nord-est brésilien fondé il y a 92 ans.

Les deux parties n'ont pas révélé le montant du rachat, qui met un terme à plus d'un an de négociations. Mais les médias brésiliens estiment qu'il s'élève à un milliard de réais (environ 181 millions d'euros). "Bahia est un club exceptionnel, par sa taille, et ses supporters. Ce sera le deuxième plus grand club du groupe", a assuré Ferran Soriano, directeur exécutif du City Football Group, lors d'une conférence de presse à Salvador de Bahia. "Le groupe voit en ce club et dans le football brésilien la meilleure opportunité de croissance au monde. Ce sera à nous et aux autres clubs brésiliens de faire grandir ce championnat au niveau qu'il mérite", a-t-il ajouté.

Le 13e club du groupe

Bahia est le treizième club à entrer dans le giron du groupe, qui compte également dans ses rangs le club français de Troyes et deux autres équipes sud-américaines, Bolivia (Bolivie) et Montevideo City Torque (Uruguay). Le City Group est aussi à la tête de Manchester City (Angleterre), New York City FC (Etats-Unis), Melbourne City FC (Australie), Yokohama Marinos (Japon), Girona FC (Espagne), Sichuan Jiuniu FC (Chine), Mumbai City FC (Inde), Lommel SK (Belgique) et Palerme (Italie).

Bahia, champion du Brésil en 1959 et 1988, est actuellement 15e du Brasileirao, avec trois points en trois matches. Il est de retour dans l'élite cette saison. "Pour être bien clair, l'objectif n'est pas de dénicher des talents pour les envoyer en Europe. Nous voulons que les talents jouent ici, remportent des titres, et, éventuellement, certains pourront jouer en Europe par la suite", a précisé Ferran Soriano.

La transaction a été rendue possible par un changement de législation au Brésil: en 2021, les clubs ont été autorisés à se transformer en entreprises, avec un nouveau statut juridique qui leur permet d'ouvrir leur capital à des investisseurs, y compris étrangers. C'est ainsi que l'ancien attaquant vedette Ronaldo a pu racheter fin 2021 Cruzeiro, le club où il a fait ses débuts professionnels. Botafogo, club de Rio de Janeiro, a été racheté en mars 2022 par le magnat américain John Textor, propriétaire de Crystal Palace, qui est devenu récemment actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais.