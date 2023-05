Manchester City: Guardiola ironise sur ceux qui ont douté de l'adaptation d'Haaland

Après le 35e but d'Erling Haaland en Premier League, Pep Guardiola s'est souvenu des détracteurs qui doutaient de la capacité du Norvégien à être performant pour Manchester City.

Erling Haaland est devenu mercredi soir le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus, en inscrivant son 35e but sous le maillot de Manchester City contre West Ham (3-0). Une performance qui a fait ironiser Pep Guardiola en conférence d'après-match. L'entraîneur espagnol du club mancunien s'est rappelé de certaines prédictions erronnées sur l'adaptation du Norvégien, recruté cet été en provenance du Borussia Dortmund.

"Je me souviens que lorsque nous avons perdu contre Liverpool lors du Community Shield, [les gens] ont dit qu'il ne s'adapterait pas à la Premier League", a rappelé Pep Guardiola face à la presse, comme rapporté par le Manchester Evening News.

"Il comprend ce que nous voulons faire"

"Vous encouragez parfois, en tant que journalistes, des commentaires incroyables à l'avance, alors que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui va se passer, a-t-il ensuite raillé. En fin de compte, quand on achète un joueur comme Erling, on sait qu'il marque des buts partout, mais en fin de compte, on ne savait pas [comment ça allait se passer]. Il fallait travailler, voir le processus. Il comprend ce que nous voulons faire. Les joueurs comprennent ses mouvements. C'était une question de temps".

Pep Guardiola a ensuite souligné que l'adaptation d'Erling Haaland - qui n'a même pas mis neuf mois pour décrocher ce record - s'est faite très rapidement: "Nous avons tout de suite vu que c'est un joueur qui, lorsqu'on lui donne des ballons, marque dans toutes les situations. À l'exception des coups francs, mais peut-être à l'avenir. Il marque sur centres, penalties, combinaisons, transitions... C'est un joueur qui peut faire plusieurs choses à la fois, tout en marquant beaucoup de buts".