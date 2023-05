Football: pour fêter la montée de son club en D4 anglaise, Ryan Reynolds envoie tous les joueurs… à Las Vegas

Wrexham, club racheté par les acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a récemment validé sa montée en League Two, la quatrième division anglaise. Pour fêter ça, Ryan Reynolds a décidé d’envoyer tout le monde dans la Ville du Pêché.

Ryan Reynolds ne lésine pas sur les moyens quand il s’agit de récompenser ses joueurs. Alors que Wrexham, club qu’il a racheté il y a deux ans avec l’acteur Rob Mcelhenney (Philadelphia, Lost…), a récemment validé sa montée en D4 anglaise, l'interprète de Deadpool a décidé d’offrir un voyage à Las Vegas à toute l’équipe, rapporte ESPN.

Champion de National League (D5 anglaise) avec un record de 111 points en 46 journées, le club gallois doit défiler avec son trophée ce mardi dans les rues de Wrexham, ville située dans le Nord du pays de Galles, à environ 65 km de Liverpool. Après le défilé, l’équipe doit directement prendre l’avion pour s’envoler en direction de la Ville du Pêché.

"Je ne pense pas que ma compagne en soit très heureuse, mais si les propriétaires vous disent que vous devez partir, vous devez partir", s’est amusé Paul Mullin, meilleur buteur du club cette saison avec 46 réalisations toutes compétitions confondues, auprès d’ESPN.

Ryan Reynolds rêve de Premier League

Wrexham, qui fait partie de cinq clubs gallois à évoluer dans la hiérarchie anglaise, avait connu son heure de gloire en éliminant Porto en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, en 1984/1985, alors qu'il était en D4 anglaise, avec une victoire 1-0 au à l'aller et une défaite 4-3 au retour.

"Nous ne sommes pas là pour prendre des décisions sur le terrain. Je regarde cet endroit (le stade) comme une église. Il a une place spéciale dans mon cœur, et il se répand à travers le monde. Le plan est d'aller en Premier League, clamait Ryan Reynolds au micro de la BBC il y a quelques semaines. Si c'est théoriquement possible, pourquoi pas? C'est le but." On n’ose imaginer la fête à Las Vegas si Wrexham y parvient dans quelques années.